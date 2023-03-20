20 марта европейская валюта подорожала на 14 копеек. НБУ установил официальный курс на уровне 38,85 гривны за евро. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Евро подорожал на 14 копеек. Официальный курс валют
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Валютный рынок
17 марта НБУ установил официальный курс на уровне 38,71 гривны за евро.
К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожало на 13 копеек в покупке и продаже.
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Источник: Минфин
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