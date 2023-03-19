Агентство ООН по делам беженцев возобновило регистрацию на получение денежной помощи в размере 2200 грн на каждого члена семьи в месяц для переселенцев и пострадавших от войны украинцев. На выплаты могут рассчитывать в первую очередь люди из категории незащищенных слоев населения, сообщает Минреинтеграции.
2200 гривен от ООН: Украинцы снова могут получить помощь
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Кто может получить помощь
Получить помощь могут граждане с официальным доходом не более 5400 грн в месяц и те, которые еще не получали выплаты от международных организаций ранее.
Для подачи заявки нужно обратиться в пункт сбора данных в своем регионе с паспортом, идентификационным кодом, свидетельством о рождении детей, номером банковской карты и другими документами, подтверждающими принадлежность к категории уязвимости.
Под категорией уязвимости имеются в виду следующие украинцы:
- семья, имеющая только одного из родителей с одним или более детьми младше 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше);
- семья, которую возглавляет одна одинокая/несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилого возраста с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;
- семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями (инвалидность, хронические заболевания, т.п.);
- приемные семьи.
«Сумма пособия базируется на сумме прожиточного минимума, прогнозируемого на апрель 2022 года, и составляет 2220 грн на каждого члена семьи в месяц и покрывает трехмесячный период», — говорится в сообщении на сайте ООН.
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