За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 710 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 164 910 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 18 марта: ВСУ за сутки уничтожили 710 российских оккупантов
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Потери врага
- личного состава — около 164910 (+710) человек ликвидировано,
- танков — 3532 (+21) ед.,
- боевых бронированных машин — 6853 (+23) ед.,
- артиллерийских систем — 2568 (+8) ед.,
- РСЗО — 507 (+1) ед.,
- средства ПВО — 268 (+3) ед.,
- самолетов — 305 (+0) ед.,
- вертолетов — 290 (+0) ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2159 (+0),
- крылатые ракеты 907 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5408 (+4) ед.,
- специальная техника — 262 (+3).
Источник: Минфин
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