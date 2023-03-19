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19 марта 2023, 15:24 Читати українською

В Польше украинские беженцы могут дополнительно получить до 500 злотых помощи

Граждане Украины, которые переехали в Польшу после 24 февраля, могут воспользоваться программой финансовой помощи на приобретение лекарств Health4Ukraine, сообщила пресс-служба Минреинтеграции.

Для соискателей убежища из Украины, пересекших границу после 24 февраля, доступна программа финансовой помощи на приобретение лекарства Health4Ukraine.▪️Главным условием для присоединения к программе является предъявление документа, подтверждающего предоставление польского идентификационного номера PESEL.▪️Чтобы подать заявку на очередь, необходимо оставить свой электронный адрес по ссылке. (https://health4ukraine.com/ru/) Далее вам пришлют уведомления с последующими инструкциями для регистрации.▪️ После рассмотрения заявки участник получит индивидуальный штрих-код, который позволит ему приобрести лекарственные средства на сумму до 500 злотых.▪️Подробнее об условиях участия в программе можно узнать по телефону горячей линии: +48 42 612 09 96.
Фото: dw.com

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Беженцы из Украины могут получить до 500 злотых (почти 4123 грн). Для присоединения к программе нужно предъявить документ, подтверждающий предоставление польского идентификационного номера PESEL.

Чтобы подать заявку для участия в программе, необходимо здесь оставить свой электронный адрес. Далее на почту пришлют уведомления с последующими инструкциями для регистрации.

После рассмотрения заявки участник получит индивидуальный штрихкод, который позволит приобрести лекарственные средства на указанную сумму.

Источник: Минфин
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