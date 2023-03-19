В Польше украинские беженцы могут дополнительно получить до 500 злотых помощи

Граждане Украины, которые переехали в Польшу после 24 февраля, могут воспользоваться программой финансовой помощи на приобретение лекарств Health4Ukraine, сообщила пресс-служба Минреинтеграции.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Беженцы из Украины могут получить до 500 злотых (почти 4123 грн). Для присоединения к программе нужно предъявить документ, подтверждающий предоставление польского идентификационного номера PESEL.

Чтобы подать заявку для участия в программе, необходимо здесь оставить свой электронный адрес. Далее на почту пришлют уведомления с последующими инструкциями для регистрации.

После рассмотрения заявки участник получит индивидуальный штрихкод, который позволит приобрести лекарственные средства на указанную сумму.