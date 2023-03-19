NovaPay в процессе получения финансовой лицензии в Европе

Финансовая компания NovaPay, входящая в группу компаний «Новая почта», подала заявку на получение европейской лицензии Electronic money institution (EMI). Об этом сообщил соучредитель «Новой почты» Вячеслав Климов, пишет « Интерфакс-Украина ». Лицензия EMI позволяет предлагать платежные и другие финансовые услуги.

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Планы компании

«NovaPay будет развиваться, как и вся группа — создавать международную экспансию. И NovaPay уже подала заявку европейскому регулятору на получение лицензии европейского финансового учреждения. Сейчас идет этот процесс. Мы претендуем на лицензию Electronic money institution», — сказал Климов.

Он добавил, что компания не планирует стать банком ни в Украине, ни за границей.

По словам соучредителя, получив лицензию, NovaPay сможет производить для клиентов услуги перевода средств, платежи электронной коммерции. Климов отметил, что компания также активно работает с НБУ о возможности открытия клиентских счетов в Украине.

Развивать услуги «отправки в кредит» и кредитные карты от NovaPay в Европе компания планирует, но не в краткосрочной перспективе. «В Европе это будет следующим этапом — прежде всего, предания», — сказал Климов.

Отмечается, что лицензия EMI позволяет компаниям предлагать платежные и некоторые другие финансовые услуги, но не работать как банк или использовать банк в своем имени или маркетинговых материалах.