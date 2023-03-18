Автогаз за неделю в среднем подешевел на 65 копеек

Средняя цена на сжиженный газ за неделю, с 10 по 17 марта, в сетях автозаправочных станций в среднем снизилась на 65 копеек — до 22,31 грн за литр. Об этом свидетельствуют данные ценового мониторинга рынка Консалтинговой группы А-95, сообщает отраслевое издание encorr.

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Так, на АЗС ОККО и WOG автогаз подешевел на 0,67 и 0,73 грн, до 23,08 и 22,96 грн/л соответственно.

В сети «Укрнафты» цена на продукт снизилась на 30 копеек, до 21,95 грн/л. На станциях «Авиас», KLO, Amic и Chipo ценники установлены на уровне 21,51 грн/л (-53 копейки), 20,99 грн/л (-70 копеек), 21,22 грн/л (-30 копеек) и 21,85 грн/л (-57 копеек) соответственно.

Дешевле всего автогаз можно купить на станциях «Авантаж 7», за 19,95 грн/л, где он за неделю потерял 0,5 грн.