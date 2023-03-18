За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 880 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 164 200 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 17 марта: ВСУ за сутки уничтожили 880 российских оккупантов
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Потери врага
- личного состава — около 164200 (+880) человек ликвидировано,
- танков — 3511 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 6830 (+7) ед,
- артиллерийских систем — 2560 (+8) ед,
- РСЗО — 506 (+2) ед,
- средства ПВО — 265 (+0) ед,
- самолетов — 305 (+0) ед,
- вертолетов — 290 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2159 (+14),
- крылатые ракеты 907 (+0),
- корабли/катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5404 (+3) ед,
- специальная техника — 259 (+1).
Источник: Минфин
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