Курс валют на вечер 17 марта: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 13 копеек в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 17 марта Закрытие 17 марта Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 38,75/39,14 38,88/39,27 13/13

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,35−38,80 грн. Евро покупают за 40,40 грн, а продают за 41,10 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,70−38,85, евро — 40,90−41,10 грн.

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