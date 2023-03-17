К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 13 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 17 марта: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
|
Открытие 17 марта
|
Закрытие 17 марта
|
Изменения
|
36,56/36,93
|
36,56/36,93
|
0/0
|
38,75/39,14
|
38,88/39,27
|
13/13
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,35−38,80 грн. Евро покупают за 40,40 грн, а продают за 41,10 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,70−38,85, евро — 40,90−41,10 грн.
«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
Комментарии