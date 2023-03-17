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17 марта 2023, 16:30 Читати українською

Аналитик RoboForex: курсы украинских ценных бумаг на международных финансовых рынках стабилизировались

Украинские еврооблигации остаются под влиянием традиционной комбинации глобальных настроений на рынках развивающихся стран и «внутренних» украинских факторов. При этом объем торговли украинскими ценными бумагами остается достаточно низким. Евробонды Украины и ранее не пользовались особой популярностью. Подобный сценарий был ожидаем, поскольку ключевые энергетические объекты страны серьезно повреждены в ходе затянувшегося военного конфликта. Без полноценной инфраструктуры, обеспечивающей генерацию и распределение энергии, промышленный рост невозможен. Об этом сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex.

Кредитно-дефолтные свопы Украины CDS (б. п.). Источник: dragon-capital.com

После первого и единственного на сегодняшний момент раунда переговоров между делегациями Украины и РФ в Белоруссии котировки кредитно-дефолтных свопов нашей страны CDS (финансового инструмента для страховки от дефолта эмитента облигаций) начали снижаться. График демонстрирует их «обвал» до 64,39%. Однако после начала конфликта в Донецкой и Луганской областях данный показатель с конца апреля начал расти, иногда снижаясь в рамках коррекции. После успехов ВСУ в Харьковской области и под Херсоном настроения инвесторов существенно улучшились. Текущие значения курсов CDS уже давно выше рекордных отметок 2015 года, когда в ОРДЛО шли активные боевые действия и украинская делегация вела переговоры о реструктуризации внешнего долга страны. В итоге с середины августа прошлого года график практически статичен. Даже снижение кредитного рейтинга Украины от агентства Moody's Investors Service не повлияло на этот инструмент.

Курс еврооблигаций Украины со сроком погашения в 2024 году по состоянию на 17.03.2023 (%). Источник: dragon-capital.com

Стоимость евробондов обновила исторический минимум, опустившись до отметки в 17,0% от номинала. На данный момент доходность этих бумаг по-прежнему остается на «мусорных» отметках около 23,0%. Аналитик полагает, что в 2024 году сроки погашения по гособлигациям будут вновь пересмотрены, так как вероятность существенного улучшения экономической ситуации к этому времени весьма низка. Украина, как и сейчас, будет нуждаться в снижении «долгового бремени» на госбюджет.

На наличном валютном рынке гривна к доллару США закрепилась под уровнем 38,70, а евро достиг отметки 40,20. Дальнейшее усиление гривны в среднесрочной перспективе маловероятно. Статистика свидетельствует о том, что регулятор тратит весьма значительные средства на поддержание курса украинской национальной валюты.

Источник: Минфин
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