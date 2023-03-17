В Киеве и области частично применены стабилизационные отключения света

В части Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов столицы происходят отключения по стабилизационным графикам. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

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Также стабилизационные графики были применены в Бучанского, Обуховского и Фастовского районов Киевской области.

«По причине повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию для всех жителей этих районов. Поэтому по команде Укрэнерго были применены стабилизационные отключения по графикам», — говорится в сообщении.

Графики отключений

Графики отключений Киева можно посмотреть здесь, а Киевской области — по этой ссылке.