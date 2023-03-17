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17 марта 2023, 9:29 Читати українською

Фондовые рынки восстанавливаются, нефть готовится к худшей неделе в году: что нужно знать утром

Кратко о главном на международных рынках.

Кратко о главном на международных рынках.
Фото: pixabay.com

Фондовые индексы США выросли в четверг

S&P 500 прибавил 1,8%, высокотехнологичный Nasdaq — 2,5%, а индекс Dow Jones — 1,8%. Инвесторы в Америке несколько успокоились после того, как 11 крупнейших банков США, включая JPMorgan, Citigroup, Bank of America и Wells Fargo, вложили около $30 млрд в поддержку First Republic Bank, чтобы остановить недавнюю неопределенность в банковской системе страны.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона также растут

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня на 1,7%, японский Nikkei прибавил 1,3%, южнокорейский Kospi подорожал на 0,8%, сингапурский STI увеличился на 0,9%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng прибавили 1,6% и 1,9% соответственно. Все — благодаря попыткам укрепить банковскую систему США.

Всего за одну неделю банки США заняли $164,8 млрд у ФРС

Предыдущий исторический недельный максимум составлял $111 млрд. Он был достигнут во время финансового кризиса 2008 года. Объем кредитов, выданных через механизмы поддержки ФРС, показывает, что банковская система США все еще неустойчива и имеет дело с миграцией депозитов после банкротства Silicon Valley Bank и Signature Bank на прошлой неделе, считают эксперты.

Фонды денежного рынка получают самый большой приток средств с начала 2020 года

По данным Института инвестиционных компаний, за последнюю неделю в фонды денежного рынка было вложено порядка $120,9 млрд — это максимум с апреля 2020 года.

Инвесторы активно вкладываются в инструменты денежного рынка, поскольку последние опасения по поводу состояния банковской системы подогревали неприятие риска во всем мире и стимулировали спрос на высококачественные и высоколиквидные активы.

Так, общий объем активов в фондах денежного рынка вырос до $5 трлн, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений, начиная с 2007 года, отмечает Bloomberg.

Нефть готовится к худшей неделе в этом году

В пятницу фьючерсы на Brent выросли на 1,1%, до $75,52 за баррель, а контракты на WTI прибавили 1,1%, до $69,13. Несмотря на сегодняшний рост, оба этих показателя с начала недели снизились более чем на 8%.

После того как банковские потрясения прокатились по мировым рынкам, наибольшие недельные потери несут нефтяные цены. Между тем ОПЕК ожидает небольшой профицит на этой неделе на рынке нефти, что может оказать дополнительное давление на стоимость топлива в ближайшей перспективе.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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