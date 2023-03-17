Евро подорожал на 10 копеек. Официальный курс валют

17 марта европейская валюта подорожала на 10 копеек. НБУ установил официальный курс на уровне 38,71 гривны за евро. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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Валютный рынок

16 марта НБУ установил официальный курс на уровне 38,61 гривны за евро.

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 9 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.

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