Новая почта откроет первое отделение Nova Post в Вильнюсе, столице и крупнейшем городе Литвы, в понедельник, 20 марта. Об этом заявил совладелец «Новой Почты» Вячеслав Климов на саммите экспортеров Forbes Ukraine.
В Новой почте назвали дату открытия своего первого отделения в Литве
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По словам Климова, это отделение будет грузовым, в нем можно будет отправлять и получать из Украины посылки весом до 1000 кг.
«Приглашаю всех, кто собирается в Вильнюс или хочет отправить посылку», — сказал он.
Адрес Nova Post в Вильнюсе
Nova Post будет находиться в Вильнюсе по адресу Žalgirio g. 92, LT-09303.
Напомним
Ранее «Минфин» писал о том, что Новая почта планирует в апреле открыть первое отделение в Германии, а до июля — в Румынии.
Источник: Минфин
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