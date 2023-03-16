Украина и ЕС продлили действие «транспортного безвиза»

Украина и Европейский Союз продлили действие Соглашения о либерализации грузовых автоперевозок до 30 июня 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры в Facebook .

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Соответствующая договоренность была достигнута во время первого заседания Совместного комитета Соглашения о грузовых перевозках автомобильным транспортом.

Документ был подписан в июне 2022 года. Он упразднил необходимость получения украинскими перевозчиками соответствующих разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС.

«За первый год договоренность доказала свою практическую эффективность. За период ее действия объемы двусторонних и транзитных автомобильных грузоперевозок выросли более чем на 50%», — заявил вице-премьер по восстановлению Украины — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

После подписания соглашения в июне 2022 года количество перевозчиков, пересекавших границу в направлении ЕС, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличилось на 53%, а само количество пересечений — на 43%.

Соглашение также упрощает процедуру признания водительских документов. Украина и ЕС освободили владельцев водительских прав, выданных одной из сторон, от требования иметь международное водительское удостоверение.