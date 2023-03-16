К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 9 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 16 марта: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
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Открытие 16 марта
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Закрытие 16 марта
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Изменения
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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38,84/39,23
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38,75/39,13
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9/10
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,35−38,75 грн. Евро покупают за 40,35 грн, а продают за 41,10 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,60−38,75, евро — 40,80−41,00 грн.
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Источник: Минфин
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