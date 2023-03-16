Курс валют на вечер 16 марта: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 9 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 16 марта Закрытие 16 марта Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 38,84/39,23 38,75/39,13 9/10

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,35−38,75 грн. Евро покупают за 40,35 грн, а продают за 41,10 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,60−38,75, евро — 40,80−41,00 грн.

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