Foxconn будет собирать AirPods в Индии

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 марта 2023, 18:30 Читати українською

Foxconn будет собирать AirPods в Индии

Компания из Тайваня Foxconn будет производить AirPods, а также построит в Индии предприятие, где будут собираться беспроводные наушники. Об этом сообщает Рейтер, ссылаясь на источники, имеющие доступ к информации.

Компания из Тайваня Foxconn будет производить AirPods, а также построит в Индии предприятие, где будут собираться беспроводные наушники.
Фото: LBLV

После заключения сделки Foxconn в первый раз станет поставщиком беспроводных наушников от Apple, а также подтвердит желание корпорации Тима Кука диверсифицировать производство за границы Поднебесной. Сейчас AirPods производятся поставщиками в Китае.

По информации источников, Foxconn вложит больше 200 млн долларов в новое предприятие для производства наушников в штате Телангана, который находится в южной части Индии. Сообщается, что руководство Foxconn несколько месяцев обсуждало, стоит ли браться за производство наушников из-за сравнительно невысокой прибыли, но решили согласиться на сделку, чтобы укрепить сотрудничество с техгигантом. Решение о строительстве завода в Индии принял Кук.

Аналитики LBLV считают, что Foxconn конкурирует с такими тайваньскими компаниями как Wistron и Pegatron, чтобы претендовать на большие объемы заказов от крупнейшего технологического гиганта.

Источники сообщают, что строительство завода в Индии начнется во втором полугодии текущего года, а производство будет запущено ближе к концу 2024 года.

После публикации этих новостей ценные бумаги Foxconn поднялись на 9%. Сегодня акции снизились на 1,52 % до 51,90 тайваньского доллара.

Компания Apple приняла решение частичного переноса производства из КНР после длительных карантинных ограничений в стране, которые нарушили работу крупнейшего предприятия по производству айфонов в стране. Также это возможность избежать последствий торгового конфликта между Штатами и Китаем, считают в LBLV.

В Foxconn на днях сообщили, что увеличат инвестиции за пределами КНР, чтобы удовлетворить спрос потребителей и уменьшить зависимость производства от Поднебесной.

Дмитрий Ершов, финансовый аналитик LBLV

Источник: Минфин
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами