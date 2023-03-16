Foxconn будет собирать AirPods в Индии

Компания из Тайваня Foxconn будет производить AirPods, а также построит в Индии предприятие, где будут собираться беспроводные наушники. Об этом сообщает Рейтер, ссылаясь на источники, имеющие доступ к информации.

После заключения сделки Foxconn в первый раз станет поставщиком беспроводных наушников от Apple, а также подтвердит желание корпорации Тима Кука диверсифицировать производство за границы Поднебесной. Сейчас AirPods производятся поставщиками в Китае.

По информации источников, Foxconn вложит больше 200 млн долларов в новое предприятие для производства наушников в штате Телангана, который находится в южной части Индии. Сообщается, что руководство Foxconn несколько месяцев обсуждало, стоит ли браться за производство наушников из-за сравнительно невысокой прибыли, но решили согласиться на сделку, чтобы укрепить сотрудничество с техгигантом. Решение о строительстве завода в Индии принял Кук.

Аналитики LBLV считают, что Foxconn конкурирует с такими тайваньскими компаниями как Wistron и Pegatron, чтобы претендовать на большие объемы заказов от крупнейшего технологического гиганта.

Источники сообщают, что строительство завода в Индии начнется во втором полугодии текущего года, а производство будет запущено ближе к концу 2024 года.

После публикации этих новостей ценные бумаги Foxconn поднялись на 9%. Сегодня акции снизились на 1,52 % до 51,90 тайваньского доллара.

Компания Apple приняла решение частичного переноса производства из КНР после длительных карантинных ограничений в стране, которые нарушили работу крупнейшего предприятия по производству айфонов в стране. Также это возможность избежать последствий торгового конфликта между Штатами и Китаем, считают в LBLV.

В Foxconn на днях сообщили, что увеличат инвестиции за пределами КНР, чтобы удовлетворить спрос потребителей и уменьшить зависимость производства от Поднебесной.

Дмитрий Ершов, финансовый аналитик LBLV