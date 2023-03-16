Украинцы купили 500 тысяч военных облигаций в «Дие»

Украинцы приобрели 500 тысяч военных облигаций у «Действия». Об этом идет речь в сообщении сервиса в телеграм-канале.

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«Гордимся нашими людьми! Да еще не время останавливаться. Пока идет война, государство нуждается в ваших вкладах. Ведь каждая облигация — это оружие, техника и необходимые медикаменты для наших защитников и защитниц», — говорится в сообщении.

Почему выгодно покупать ОВГЗ

0% комиссии при покупке;

0% налогов от дохода;

доход от 11% до 16% годовых.

Кроме того, все военные облигации названы в честь временно оккупированных городов. Покупая ценные бумаги, приближаете захваченные территории к освобождению. А еще получаете уникальную карту города-облигации среди ваших документов в «Дие».

Напомним

Кабинет министров 16 сентября 2022 года принял постановление, которое позволило украинцам покупать военные облигации через приложение «Дия».