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16 марта 2023, 17:10 Читати українською

Украинцы купили 500 тысяч военных облигаций в «Дие»

Украинцы приобрели 500 тысяч военных облигаций у «Действия». Об этом идет речь в сообщении сервиса в телеграм-канале.

Украинцы приобрели 500 тысяч военных облигаций у «Действия».

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«Гордимся нашими людьми! Да еще не время останавливаться. Пока идет война, государство нуждается в ваших вкладах. Ведь каждая облигация — это оружие, техника и необходимые медикаменты для наших защитников и защитниц», — говорится в сообщении.

Почему выгодно покупать ОВГЗ

  • 0% комиссии при покупке;
  • 0% налогов от дохода;
  • доход от 11% до 16% годовых.

Кроме того, все военные облигации названы в честь временно оккупированных городов. Покупая ценные бумаги, приближаете захваченные территории к освобождению. А еще получаете уникальную карту города-облигации среди ваших документов в «Дие».

Напомним

Кабинет министров 16 сентября 2022 года принял постановление, которое позволило украинцам покупать военные облигации через приложение «Дия».

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
Alex2006
Alex2006
16 марта 2023, 17:13
#
Молодці, рад бути одним серед них :)
Ще й +51% річних у доларовому еквіваленті за рахунок ревальвації дуже непогано :)
https://minfin.com.ua/blogs/alex2006/198897/
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0
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
16 марта 2023, 19:36
#
Непогано, але 500 млн дуже далеко від 400 млрд анонсованих раніше. В паріматч вкладались краще)
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0
gavinrardred
gavinrardred
16 марта 2023, 23:53
#
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