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16 марта 2023, 14:36 Читати українською

Инфляция в начале года замедляется быстрее, чем ожидалось, но остается высокой — НБУ

Инфляция в Украине замедляется второй месяц подряд — в феврале до 24,9% в годовом исчислении. Снижение инфляции началось раньше и происходит быстрее, чем прогнозировал Национальный банк. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Инфляция в Украине замедляется второй месяц подряд — в феврале до 24,9% в годовом исчислении.
Фото: bank.gov.ua

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Этому, в частности, способствовали увеличение предложения продовольствия и горючего, быстрое восстановление энергетической системы после атак России, более слабый потребительский спрос.

Рост потребительских цен в значительной степени сдерживается за счет фиксации официального курса гривны и тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Предыдущие меры Национального банка, в том числе удержание учетной ставки на уровне 25%, повышение нормативов обязательного резервирования, введение новых депозитных продуктов, а также калибровка валютных ограничений способствовали укреплению гривны в наличном сегменте рынка.

«Это сказалось на улучшении инфляционных и курсовых ожиданий. Положительное влияние оказало и полное прекращение эмиссионного финансирования бюджета с начала года», — заявил НБУ.

Читайте также: Инфляция в Украине замедлилась до 24,9%. Как изменились цены — данные Госстата

Регулятор также отметил, что, несмотря на это, инфляция все еще остается высокой, а давление со стороны расходов бизнеса — значительным.

Отдельные факторы, сдерживавшие инфляцию в течение нескольких прошлых месяцев, могут носить краткосрочный характер. Так, рост предложения продовольствия и более быстрая стабилизация рынка горючего в значительной степени обусловливались теплой зимой.

Прогноз

«Инфляция будет снижаться в дальнейшем, в том числе благодаря мерам Национального банка по усилению привлекательности гривневых активов и поддержанию курсовой стабильности», — заявил регулятор.

Читайте также: НБУ сохранил учетную ставку на уровне 25%

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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