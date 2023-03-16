НБУ вводит трехмесячный сертификат и снижает ставки по депозитфному сертификату овернайт

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 марта 2023, 14:17 Читати українською

НБУ вводит трехмесячный сертификат и снижает ставки по депозитфному сертификату овернайт

Нацбанк решил с 7 апреля 2023 года скорректировать операционный дизайн монетарной политики путем введения трехмесячного депозитного сертификата и снижения ставки по депозитному сертификату овернайт до 20%. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время монетарного брифинга.

Нацбанк решил с 7 апреля 2023 года скорректировать операционный дизайн монетарной политики путем введения трехмесячного депозитного сертификата и снижения ставки по депозитному сертификату овернайт до 20%.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что изменит НБУ

«В крупнейших банках, в частности, пользующихся неконкурентными преимуществами получения ликвидности, гривневые ставки остаются недостаточно привлекательными для вкладчиков, учитывая высокий уровень текущей и ожидаемой инфляции. В результате значительный объем средств населения сохраняется на текущих счетах. Это генерирует дополнительные риски для макрофинансовой стабильности, особенно при дальнейшем смягчении административных ограничений», — отметил Пышный.

Поэтому с целью минимизации указанных рисков НБУ решил:

  • ввести трехмесячный депозитный сертификат (ДС) под фиксированную ставку на уровне учетной ставки

Возможности банков размещать средства в таких ДС будут зависеть от объемов сформированных ими портфелей гривневых депозитов населения с начальным сроком размещения от трех месяцев, а также от успешности наращивания таких портфелей. Проведение первого количественного тендера по размещению ДС на срок до трех месяцев запланировано на 7 апреля 2023 года. Подробные параметры участия банков в данном тендере будут объявлены банкам до 6 апреля 2023 года. Национальный банк планирует использовать этот инструмент не менее года;

  • снизить ставки по депозитному сертификату овернайт до 20%.

  • с 11 мая 2023 г. льготные нормативы формирования банками обязательных резервов по срочным средствам на счетах физических лиц в национальной (0%) и иностранной валютах (10%) будут распространяться только на депозиты с начальным сроком от трех месяцев.

По словам Пышного, введенные меры усилят рыночные стимулы для привлечения банками срочных депозитов населения в гривне, что снизит риски для валютного рынка и международных резервов на этапе смягчения валютных ограничений.

Они, в частности, будут способствовать:

  • дальнейшему росту процентных ставок по срочным депозитам, а соответственно — усилению защиты гривневых сбережений граждан от инфляционного обесценения;
  • развитию культуры сбережений в гривне;
  • оживление активности банков на межбанковском рынке;
  • усилению статуса учетной ставки как действенного инструмента, оказывающего значительное влияние на состояние денежно-кредитного рынка и бизнес-поведение экономических агентов.

Что такое депозитный сертификат

Депозитный сертификат — долговая ценная бумага эмитированная банком с целью привлечения наличных средств. Депозитный сертификат свидетельствует о депонировании предъявителем в банке определенной суммы на ограниченное время, по истечении которого банк эмитент обязан вернуть эту сумму вместе с указанными процентами.

В отличие от срочного депозита, депозитный сертификат, как правило, может являться предметом обращения на вторичном рынке.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 7

+
0
Rubi0
Rubi0
16 марта 2023, 14:39
#
А отменить налоги на депозиты не хотят?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
16 марта 2023, 14:43
#
Налоги — компетенция ВРУ, а не НБУ…
+
0
krv77
krv77
16 марта 2023, 15:28
#
Тем более, если отменят налоги на депо, то банки просто пропорционально снизят свои проценты, и всё… Не имеет смысла.
+
+7
Rubi0
Rubi0
16 марта 2023, 15:42
#
А где зависимость?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
16 марта 2023, 15:54
#
Банки из начисленных % по депозитам удерживают 19,5% и перечисляют их в бюджет.
После отмены НДФЛ на доходы по депозитам, банки перестанут его удерживать,
а значит они смогут:
— либо опустить % по депозиту и клиент не почувствует разницы;
— либо оставить тот же уровень и клиент будет получать немного больше.

Банки однозначно не пострадают, а вот бюджет недополучит доходы…
+
+15
engine
engine
16 марта 2023, 18:10
#
Если банк может понизить %, то он это будет делать не смотря на уровень налогообложения.
+
0
Rubi0
Rubi0
16 марта 2023, 19:18
#
У НБУ стоит задача «усиление защиты гривневых сбережений граждан от инфляционного обесценения» так что проблемы бюджета это проблемы популистов из квартала
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами