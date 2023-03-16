НБУ вводит трехмесячный сертификат и снижает ставки по депозитфному сертификату овернайт

Нацбанк решил с 7 апреля 2023 года скорректировать операционный дизайн монетарной политики путем введения трехмесячного депозитного сертификата и снижения ставки по депозитному сертификату овернайт до 20%. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время монетарного брифинга.

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Что изменит НБУ

«В крупнейших банках, в частности, пользующихся неконкурентными преимуществами получения ликвидности, гривневые ставки остаются недостаточно привлекательными для вкладчиков, учитывая высокий уровень текущей и ожидаемой инфляции. В результате значительный объем средств населения сохраняется на текущих счетах. Это генерирует дополнительные риски для макрофинансовой стабильности, особенно при дальнейшем смягчении административных ограничений», — отметил Пышный.

Поэтому с целью минимизации указанных рисков НБУ решил:

ввести трехмесячный депозитный сертификат (ДС) под фиксированную ставку на уровне учетной ставки

Возможности банков размещать средства в таких ДС будут зависеть от объемов сформированных ими портфелей гривневых депозитов населения с начальным сроком размещения от трех месяцев, а также от успешности наращивания таких портфелей. Проведение первого количественного тендера по размещению ДС на срок до трех месяцев запланировано на 7 апреля 2023 года. Подробные параметры участия банков в данном тендере будут объявлены банкам до 6 апреля 2023 года. Национальный банк планирует использовать этот инструмент не менее года;

снизить ставки по депозитному сертификату овернайт до 20%.

с 11 мая 2023 г. льготные нормативы формирования банками обязательных резервов по срочным средствам на счетах физических лиц в национальной (0%) и иностранной валютах (10%) будут распространяться только на депозиты с начальным сроком от трех месяцев.

По словам Пышного, введенные меры усилят рыночные стимулы для привлечения банками срочных депозитов населения в гривне, что снизит риски для валютного рынка и международных резервов на этапе смягчения валютных ограничений.

Они, в частности, будут способствовать:

дальнейшему росту процентных ставок по срочным депозитам, а соответственно — усилению защиты гривневых сбережений граждан от инфляционного обесценения;

развитию культуры сбережений в гривне;

оживление активности банков на межбанковском рынке;

усилению статуса учетной ставки как действенного инструмента, оказывающего значительное влияние на состояние денежно-кредитного рынка и бизнес-поведение экономических агентов.

Что такое депозитный сертификат

Депозитный сертификат — долговая ценная бумага эмитированная банком с целью привлечения наличных средств. Депозитный сертификат свидетельствует о депонировании предъявителем в банке определенной суммы на ограниченное время, по истечении которого банк эмитент обязан вернуть эту сумму вместе с указанными процентами.

В отличие от срочного депозита, депозитный сертификат, как правило, может являться предметом обращения на вторичном рынке.