Валютный прогноз: мировую банковскую систему продолжает лихорадить

Не успели инвесторы прийти в себя после банкротства Silicon Valley Bank, как появились сообщения о бедственном положении Credit Suisse. А он имеет куда большее значение для мировой финансовой системы. Проблемы в Credit Suisse начались не вчера — в банке и ранее отмечались серьезные нарушения, за которые ему выписывались многомиллионные штрафы. Однако сейчас ситуация на финансовом рынке стала критической, вызвав резкий рост спроса на доллар США. Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

График валютной пары EURUSD, D1.

С конца прошлой недели наблюдался рост EUR относительно USD. Однако вчера доллар США заметно укрепился. В паре EURUSD была сформирована поддержка на отметке 1,0527 и сопротивление на 1,0749. Далее доллар может ослабнуть к уровню 1,0882. При этом для дальнейшего роста EUR котировки должны вернуться за отметку 1,0694. Если поддержка будет пробита, USD может вновь вернуться к уровню 1,0455.

График валютной пары USDCHF, D1.

В валютной паре USDCHF уровень сопротивления сместился на 0,9425, а поддержка теперь находится на 0,9071. При закреплении выше отметки 0,9305 доллар вырастет до уровня 0,9546. В противном случае USD может ослабнуть к 0,8977.

График валютной пары AUDUSD, D1.

В валютной паре AUDUSD новый уровень сопротивления сформирован на отметке 0,6777, а поддержка — на 0,6578. Не исключено, что доллар США усилится до 0,6435. Сигналом к его ослаблению может стать закрепление цены под уровнем 0.6718.

График валютной пары USDJPY, D1.

В валютной паре USDJPY обозначился ценовой канал с границами 132,28−137,92. На данный момент JPY стремится достичь отметки 130,48. Для этого ей необходимо пробить нижнюю границу канала и закрепиться под ней.

График валютной пары GBPUSD, D1.

В валютной паре GBPUSD уровень поддержки теперь расположен на отметке 1,1822, а сопротивление — на 1,2199. При пробое сопротивления фунт сумеет дойти до отметки 1,2342. Если банковский кризис продолжит усугубляться, то такой сценарий будет весьма вероятен.

График валютной пары NZDUSD, D1.

В валютной паре NZDUSD был образован уровень поддержки — 0,6096. Сопротивление находится на отметке 0,6275. В случае пробоя сопротивления доллар США может опуститься до 0,6365.

График валютной пары USDCAD, D1.

В валютной паре USDCAD проявился уровень поддержки — 1,3554. Сопротивлением теперь станет отметка 1,3883. Если цена закрепится над уровнем 1,3660, вероятен рост доллара США к 1,3951. В настоящий момент канадский доллар существенно ослаб по причине снижения стоимости нефти.