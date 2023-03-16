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16 марта 2023, 15:51 Читати українською

FTX перечислила основателю биржи Бенкману-Фриду $2,2 миллиарда

Обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX перечислила около $2,2 млрд основателю компании Сэму Бенкману-Фриду через связанные с ней структуры. Об этом сообщило новое руководство компании, пишет Reuters.

Обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX перечислила около $2,2 млрд основателю компании Сэму Бенкману-Фриду через связанные с ней структуры.
Фото: forklog.com.ua

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В общей сложности более $3,2 млрд было перечислено через платежи и займы учредителям компании и ключевым сотрудникам, говорится в заявлении FTX в среду.

Эти платежи были осуществлены в основном хедж-фондом Alameda Research, сообщает FTX, добавив, что они раскрыли эту информацию, предоставив графики и отчеты о финансовых делах в суд по банкротству.

Криптобиржа заявила, что переводы не включают более $240 млн, израсходованных на приобретение роскошной недвижимости на Багамах, политические и благотворительные пожертвования.

Адвокат Бенкман-Фрида отказался от комментариев.

В ноябре FTX подала заявление о банкротстве, заявив, что не может полностью выплатить клиентам средства, внесенные ими на биржу. Новый генеральный директор FTX Джон Рей сказал, что его главным приоритетом является возврат активов клиентам FTX.

Читайте также: FTX перед банкротством перевела багамские активы на $7,7 миллиардов в США

Прокуратура обвинила 31-летнего Бенкмана-Фрида в краже миллиардов долларов средств клиентов FTX, чтобы покрыть убытки в Alameda Research и в получении десятков миллионов долларов незаконных политических пожертвований, чтобы получить влияние в Вашингтоне.

Бенкман-Фрид отрицает свою вину и делает все возможное, чтобы не попасть в тюрьму до планируемое на 2 октября судебного разбирательства дела о мошенничестве.

Напомним

Ранее Минфин писал, что криптобиржа FTX запросила возвращение пожертвований от американских политиков.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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