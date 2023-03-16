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16 марта 2023, 15:22 Читати українською

Из госбюджета на соцвыплаты за два месяца направили 76,5 миллиарда

На социальные выплаты в январе-феврале 2023 из государственного бюджета направили 76,5 млрд грн, из них 45,3 млрд грн — на выплаты пенсий. Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

На социальные выплаты в январе-феврале 2023 из государственного бюджета направили 76,5 млрд грн, из них 45,3 млрд грн — на выплаты пенсий.

Сколько потратили из госбюджета

«В январе-феврале 2023 года из госбюджета на соцвыплаты было направлено 76,5 млрд грн, в том числе в феврале — 39,9 млрд гривен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 45,3 млрд. грн. были направлены на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефициту средств Пенсионного фонда, из них в феврале — 22,7 млрд грн.

На 16,7 млрд грн была профинансирована социальная защита граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, из них в феврале — 9,2 млрд грн.

В поддержку малообеспеченных семей и предоставление льгот и жилищных субсидий направлено 10,6 млрд грн, из них в феврале — 6 млрд грн.

На социальную защиту детей и семьи направлено 3,9 млрд грн, из них в феврале — 2 млрд грн.

На социальную защиту лиц с инвалидностью направили 17,5 млн грн, из них в феврале — 9,1 млрд грн.

Источник: Минфин
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