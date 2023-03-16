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16 марта 2023, 14:41 Читати українською

Федрезерв предоставит банковской системе США до $2 триллионов ликвидности

Программа экстренного кредитования банков, анонсированная Федеральной резервной системой США, может увеличить объем ликвидности в банковской системе США на $2 трлн, полагают аналитики JPMorgan Chase & Co.

Программа экстренного кредитования банков, анонсированная Федеральной резервной системой США, может увеличить объем ликвидности в банковской системе США на $2 трлн, полагают аналитики JPMorgan Chase & Co.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЛиквидность для банковМеханизм, получивший название Bank Term Funding Program (BTFP), предусматривает выделение кредитов на срок до одного года банкам, сберегательным ассоциациям, кредитным союзам и другим фининститутам.
Фото:rbc.ua

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Ликвидность для банков

Механизм, получивший название Bank Term Funding Program (BTFP), предусматривает выделение кредитов на срок до одного года банкам, сберегательным ассоциациям, кредитным союзам и другим фининститутам.

В качестве обеспечения по этим кредитам ФРС будет принимать US Treasuries, облигации федеральных агентств, ипотечные бонды и ряд других бумаг.

«Использование программы BTFP, скорее всего, будет активным», — говорится в обзоре группы аналитиков JPMorgan под руководством Николаоса Панигирцоглу.

Ведущие банки Уолл-Стрит едва ли к ней прибегнут, однако менее крупные банки могут позаимствовать у Федрезерва порядка $2 трлн, что примерно соответствует всему объему облигаций, имеющихся в распоряжении банков без учета «большой пятерки», считают эксперты.

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Резервы американских банков составляют около $3 трлн, однако большая их часть принадлежит крупнейшим банкам, написали аналитики JPMorgan. Программа BTFP способна предоставить финансовым институтам достаточно ликвидности, чтобы устранить дефицит резервов, полагают эксперты.

Федрезерв будет отчитываться об использовании средств в рамках программы BTFP еженедельно.

Напомним

SVB Financial (холдинговая компания Silicon Valley Bank) ранее сообщила об экстренной продаже облигаций на сумму $21 млрд из своего портфеля, в результате был зафиксирован убыток в $1,8 млрд.

Для его покрытия планировалось разместить акции на $2,25 млрд, однако в итоге привлечь средства не удалось. После сообщения о многомиллиардном убытке акции SVB Financial рухнули на 60%, затем торги были прекращены, а банк обанкротился.

Silicon Valley Bank, который занимал в США 16-е место по величине активов, обанкротился 11 марта. Крах SVB — крупнейшее банкротство в банковском секторе США начиная с 2008 года.

За этим последовала массовая распродажа акций банковского сектора не только США, но также Европы и Азии.

Вслед за Silicon Valley Bank 13 марта был закрыт Signature Bank из-за системных рисков. Эксперты отмечали, что одной из основных причин кризиса в банковском секторе стал стремительный рост ставок.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Kaleso
Kaleso
16 марта 2023, 17:32
#
Ну ок тоді
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