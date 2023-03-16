Прибыль Газпрома за год упала более чем в 3,6 раза

По итогам 2022 года чистая прибыль российского «Газпрома» упала до 747,25 млрд рублей против 2,68 трлн рублей в 2021 году. За год показатель упал более чем в 3,6 раза. Об этом свидетельствуют данные финансового отчета компании, сообщает «Коммерсант».

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Выручка компании составила 7,98 трлн рублей, что на 25% больше аналогичного показателя 2021 года. В то же время валовая прибыль компании упала на 12%, до 3,21 трлн рублей, а прибыль до уплаты налогов — до 1,02 трлн рублей против 3,2 трлн рублей в 2021 году.

Добыча газа

По данным издания, в 2022 году добыча газа в России упала на 11,8%, до 672 млрд кубометров. Снижение произошло из-за сокращения Газпромом поставок энергоносителя в Европу до исторических минимумов.

Напомним

В декабре «Минфин» писал, что Газпром за год сократил добычу газа на 19,6% и экспорт на 45%.