Укрэнерго ограничило потребление электроэнергии в Киеве и двух областях

Из-за значительных повреждений нанесенных россиянами сетей сохраняются сетевые ограничения в Житомирской, Киевской областях и в г. Киеве. В настоящее время в этих регионах применяются ограничения потребления, информирует Укрэнерго.

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В других регионах ограничений, которые приводили бы к необходимости ограничения потребителей, нет. Лимиты потребления в области не подавались.

В энергосистеме Украины электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия потребления. Энергосистема работает стабильно, синхронно с Европой, подытожили в Укрэнерго.