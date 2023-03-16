В KSE посчитали ущерб от разрушений культурных и религиозных объектов. Пострадало 2 148 заведений

По состоянию на февраль 2023 года по меньшей мере 2148 учреждений культуры и религии понесли прямые убытки в результате полномасштабного вторжения, начатого Россией 24 февраля 2022 года. Об этом говорится в оценке экспертов проекта KSE Institute.

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Общая сумма ущерба

По оценке экспертов общая сумма убытков учреждений сфер культуры и религии оценивается более чем в $1.5 млрд. Общее количество поврежденных или разрушенных объектов этих сфер более 2148 объектов. Среди них 703 дома/дворца культуры, 348 религиозных сооружений, 82 музея и 22 театра.

Где больше всего пострадало культурных и религиозных объектов

Больше культурных и религиозных объектов пострадало в таких областях: Харьковская область — 38,3%, Донецкая область — 16,2% и Луганская — 7,5%.

В результате постоянных обстрелов значительно пострадал исторический центр Харькова и многие памятники культурного наследия города. В том числе Харьковский национальный академический театр оперы и балета им. М. В. Лысенко , являющийся частью реестра культурных памятников UNESCO, и Харьковский художественный музей. Разрушены также Харьковский дом «Слово», поврежденный в результате удара ракетно-артиллерийского снаряда 7 марта 2022 года, и Национальный литературно-мемориальный музей Г. С. Сковороды в селе Сковородиновка.

В Донецкой области в результате разрушений подверглись такие достопримечательности как Свято-Успенская Святогорская лавра, которая пострадала от обстрела российских войск 1 июля 2022 года, и является частью реестра культурных памятников UNESCO. А еще — Мариупольский краеведческий музей, Городской центр современного искусства и культуры имени А. И. Куинджи . Мариупольский драматический театр был полностью разрушен в результате авиационного удара 16 марта 2022 года.

В результате значительные повреждения нанесен также Храму в честь блаженной матроны Московской из реестра культурных памятников UNESCO, Луганскому областному академическому украинскому музыкально-драматическому театру. Утрачена и коллекция скифского золота, найденная археологами в 50-х годах прошлого века: ее похитили русские оккупационные войска из Мелитопольского музея в Запорожской области.

В результате боевых действий с начала полномасштабного вторжения повреждены важные культурные и религиозные объекты, среди которых и Николаевский городской дворец культуры «Корабельный», поврежденный в начале июля, и Музей древностей в Чернигове, разрушенный в результате авиационного удара в начале марта 2022 года.

Международная организация защиты культурного наследия UNESCO также провела предварительную оценку разрушений, вызванных в результате войны, согласно которой уже более 240 объектов частично или полностью разрушены. Детальнее о разрушении этих объектов можно ознакомиться на сайте UNESCO.