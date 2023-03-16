Экономический оптимизм украинцев растет — исследование

В феврале 2023 года Индекс потребительских настроений (ИПН) в Украине вырос на 2,7 пункта и составляет 86,5 п., что на 2,7 п. выше показателя января. Выросли индексы целесообразности делать крупные закупки, ожидаемые изменения материального положения и ожидаемое развитие экономики в течение ближайшего года. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

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Индекс текущего положения (ИТП) вырос и составляет 48,1, что на 1,7 п. выше уровня этого показателя в январе. Составляющие этого индекса претерпели следующие изменения:

индекс текущего личного материального положения (х1) составил 41,8, что на 0,4 п. выше показателя в январе;

индекс целесообразности крупных покупок (х5) вырос на 3 п. и установился на отметке 54,3 п.

Индекс экономических ожиданий (ИЭО) в феврале вырос на 3,4 п. и составляет 112,2 п. Динамика составляющих этого индекса выглядит так:

индекс ожидаемых изменений личного материального положения (х2) составляет 100,4 п., что на 2,9 п. выше уровня этого показателя в январе;

индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года (х3) вырос на 7,7 п. и составляет 97 п.;

индекс ожидаемого развития экономики страны в ближайшие 5 лет (х4) уменьшился на 0,4 п. по сравнению с прошлым месяцем и составляет 139,1 п.

В феврале показатель индекса ожидаемой динамики безработицы уменьшился на 4,1 п. и составляет 125,2 п. Индекс инфляционных ожиданий вырос на 0,2 п. и составляет 178,2 п. девальвационных ожиданий уменьшился на 12,8 п. и составляет 135,1 п.

«Индекс потребительских настроений продолжает оставаться без существенных изменений, наблюдается только осторожная тенденция роста в феврале. В то же время улучшился Индекс девальвационных ожиданий. Уверенность в национальной валюте и рабочих местах сейчас самая высокая за период начиная с зимы 2021−2022 года» — заявили аналитики Info Sapiens.

исследование

Исследование потребительских настроений в Украине проводилось GFK Ukraine с июня 2000 года, а с 2019 его осуществляет Info Sapiens.

Индекс потребительских настроений в Украине определяется на основании выборочного обследования домашних хозяйств страны. В ходе исследования опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет.

Значения индексов могут изменяться в пределах от 0 до 200. Значения равняются 200 в том случае, если все граждане положительно оценивают экономическую ситуацию. Индекс равен 100 тогда, когда доли положительных и отрицательных оценок одинаковы. Значение индекса менее 100 означает, что в обществе преобладают отрицательные оценки.