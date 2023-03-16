За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1040 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 162560 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 15 марта: ВСУ за сутки уничтожили 1040 российских оккупантов и 12 танков
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Потери врага
- личного состава — около 162560 (+1040) человек ликвидировано,
- танков — 3504 (+12) ед.,
- боевых бронированных машин — 6810 (+11) ед.,
- артиллерийских систем — 2539 (+11) ед.,
- РСЗО — 503 (+1) ед.,
- средства ПВО — 265 (+3) ед.,
- самолетов — 305 (+1) ед.,
- вертолетов — 289 (+0) ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2145 (+13),
- крылатые ракеты 907 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5394 (+17) ед.,
- специальная техника — 257 (+0).
Источник: Минфин
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