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16 марта 2023, 12:22 Читати українською

Биржа Nasdaq решила провести делистинг ценных бумаг российских компаний

Американская биржа Nasdaq сообщила о решении провести делистинг ценных бумаг российских компаний, включая «Яндекс», Ozon, Qiwi и HeadHunter. Бумаги будут исключены из листинга с 24 марта, если компании не обжалуют решение, говорится в сообщении на сайте биржи.

Американская биржа Nasdaq сообщила о решении провести делистинг ценных бумаг российских компаний, включая «Яндекс», Ozon, Qiwi и HeadHunter.
Фото: bankrate.com

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«Яндекс» заявил о решении биржи Nasdaq провести делистинг ее акций. Компания пообещала оспорить это решение и заверила, что оно не повлияет на ее работу. «Биржа Nasdaq приняла решение провести делистинг ценных бумаг ряда компаний, ведущих бизнес в России, включая акции „Яндекса“ класса А», —говорится в сообщении компании.

Nasdaq также уведомила Ozon 15 марта о намерении провести принудительный делистинг ADS компании. Компания получила уведомление и изучает процесс обжалования, сообщили Forbes в Ozon.

С момента листинга на бирже Nasdaq Ozon всегда и в полной мере выполнял все требования по раскрытию информации и отчетности, уточнили в компании. «При любом развитии событий решение о делистинге никак не влияет на операционную деятельность компании и не нарушает ее финансовую устойчивость», — сказали в Ozon.

HeadHunter и Qiwi также получили 15 марта уведомления о готовящемся делистинге их ценных бумаг, сообщила биржа. Forbes направил запросы Qiwi и HeadHunter. По правилам листинга компания имеет право обжаловать решение биржи, запросив слушание специальной комиссии в течение семи календарных дней после уведомления.

В случае подачи апелляции до момента вынесения письменного решения комиссии действия по исключению из листинга будут приостановлены. Согласно правилам биржи, слушание должно быть проведено в течение 45 дней с момента поступления запроса от компании. Торги акциями российских компаний были приостановлены с 28 февраля 2022 года.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
16 марта 2023, 16:31
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Дуже гарна новина…
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