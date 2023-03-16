JPMorgan инвестировал $22 миллиона в стартап виртуальных платежей Tilio

Финансовый гигант JPMorgan вложил $22 млн в Tilio, стартап по обработке платежей для видеоигр и метавселенных. Dunamu, владелец криптовалютной биржи Upbit, также присоединился к инвестиционному раунду. Об этом пишет Cryptomisto.

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Что известно

Стартап, уже имеющий в своем портфолио таких клиентов, как Amazon, Unity, Second Life и NFT-маркетплейс Upland, планирует использовать полученные средства на расширение команды и услуг для удовлетворения растущего спроса на платежные решения в виртуальной реальности.

Кэтрин Портер, глава по развитию бизнеса в Tilio, выразила мнение, что традиционная экономика будет иметь большое будущее в виртуальной реальности, ведь спрос на платежные решения между пользователями увеличивается вместе с ростом активности в виртуальных мирах.

В то же время аудиторы KPMG выразили сомнение, что крупный бизнес присоединится к тренду виртуальной реальности в ближайшее время.

Опрос компании показал, что 60% представителей рынка верят в будущее метавселенной, но не раньше 2030-х годов, поскольку текущие разработки не вызывают ажиотажа.

Однако 75% опрошенных заявили, что их компании вложили до 5% от своего бюджета в инициативы, связанные с виртуальными мирами. Большинство респондентов солидарны, что до 2027 года на рынке не будет решения, которое вызвало бы массовый ажиотаж.