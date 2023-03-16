Три четверти украинцев в Германии живут в частном жилье

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В долгосрочной перспективе в Германии желают остаться 37% беженцев. Еще 34% — после победы хотят вернуться домой.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что, начиная с 1 января 2023 года, Германия увеличивает размер базовых выплат для украинцев, имеющих статус временной защиты в этой стране. Выплаты взрослым одиноким украинцам в Германии увеличат на 53 евро.

Для разных категорий граждан и в зависимости от конкретной ситуации выплаты будут следующими:

Взрослые: 401 евро;

Дети 14−17 лет: 420 евро;

Дети 6−13 лет: 348 евро;

Дети менее 5 лет: 318 евро.

Чтобы получить повышенные выплаты в Германии, подавать отдельную заявку нет необходимости: их будут начислять автоматически тем, кто раньше получал финпомощь.