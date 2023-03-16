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16 марта 2023, 11:43 Читати українською

Три четверти украинцев в Германии живут в частном жилье

В Германии с конца февраля 2022 по 2 марта 2023 в Центральном реестре иностранцев (AZR) было зарегистрировано 1072248 беженцев из Украины, из них 96% — граждане Украины. Об этом пишет uamedia.eu.

В Германии с конца февраля 2022 по 2 марта 2023 в Центральном реестре иностранцев (AZR) было зарегистрировано 1072248 беженцев из Украины, из них 96% — граждане Украины.
Фото: germany.nashieu.com

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Где живут украинцы

    около 25% — с родственниками или друзьями, которые уже были в Германии. 17% беженцев живут в отелях или пансионатах; только 9% беженцев поселились в коллективных центрах.

    В долгосрочной перспективе в Германии желают остаться 37% беженцев. Еще 34% — после победы хотят вернуться домой.

    Напомним

    Ранее «Минфин» писал, что, начиная с 1 января 2023 года, Германия увеличивает размер базовых выплат для украинцев, имеющих статус временной защиты в этой стране. Выплаты взрослым одиноким украинцам в Германии увеличат на 53 евро.

    Для разных категорий граждан и в зависимости от конкретной ситуации выплаты будут следующими:

    • Взрослые: 401 евро;
    • Дети 14−17 лет: 420 евро;
    • Дети 6−13 лет: 348 евро;
    • Дети менее 5 лет: 318 евро.

    Чтобы получить повышенные выплаты в Германии, подавать отдельную заявку нет необходимости: их будут начислять автоматически тем, кто раньше получал финпомощь.

Источник: Минфин
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