На рынке труда фиксируются положительные тенденции — с марта прошлого года 600 тысяч украинцев вернулись к работе. Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.
Позитивные тенденции: С начала войны к работе вернулось 600 тысяч украинцев
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«Война, разрушенные и закрытые из-за боевых действий предприятия, вызванное войной падение экономики, вынужденный выезд миллионов украинцев за границу и внутренняя миграция из опасных регионов в более безопасные — все это негативно сказалось на рынке труда. Однако, начиная со второй половины прошлого года, фиксируются положительные тенденции — растет количество наемных работников и количество вакансий от работодателей», — отметила Бережная.
Однако, по ее словам, по состоянию на сегодняшний день еще не достигнут довоенный уровень количества занятых. В то же время, с марта прошлого года 600 тыс. украинцев вернулись к работе.
«По состоянию на конец 2022 года количество наемных работников по данным реестра застрахованных лиц составило 8,6 млн», — рассказала Бережная.
По ее словам, активизации ситуации на рынке труда способствовали внедренные правительством программы стимулирования предпринимательства и занятости.
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В частности, грантовые программы «еРабота», по которым можно получить от государства финансовую поддержку в виде гранта на начало или развитие бизнеса при обязательном условии создания новых рабочих мест. Так, предприниматели, получившие в прошлом году микрогранты только по одной программе «Власна справа», создадут около 8 тыс. рабочих мест в процессе реализации своих бизнес-проектов.
На рост занятости среди украинцев направлены также программы выплаты компенсации работодателям за трудоустройство внутренне перемещенных лиц — за каждого трудоустроенного из ВПЛ государство в течение двух месяцев платит работодателю компенсацию в размере минимальной зарплаты (по состоянию на 1 января 2023 года — 6700 грн).
Действуют программы компенсации части оплаты труда или ЕСВ за трудоустройство отдельных категорий населения, которым сложно найти работу — молодежи на первое рабочее место, участников боевых действий, лиц с инвалидностью, одиноких родителей, людей предпенсионного возраста.
Напомним
- В Украине уровень безработицы составляет около 30%, при этом в поисках работы находятся 2 млн человек внутри страны и 2,7 млн украинцев, выехавших из-за войны, но готовых вернуться и работать.
Комментарии - 2
Военкоматам проще делать так, искать никого не нужно))