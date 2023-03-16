Позитивные тенденции: С начала войны к работе вернулось 600 тысяч украинцев

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Война, разрушенные и закрытые из-за боевых действий предприятия, вызванное войной падение экономики, вынужденный выезд миллионов украинцев за границу и внутренняя миграция из опасных регионов в более безопасные — все это негативно сказалось на рынке труда. Однако, начиная со второй половины прошлого года, фиксируются положительные тенденции — растет количество наемных работников и количество вакансий от работодателей», — отметила Бережная.

Однако, по ее словам, по состоянию на сегодняшний день еще не достигнут довоенный уровень количества занятых. В то же время, с марта прошлого года 600 тыс. украинцев вернулись к работе.

«По состоянию на конец 2022 года количество наемных работников по данным реестра застрахованных лиц составило 8,6 млн», — рассказала Бережная.

По ее словам, активизации ситуации на рынке труда способствовали внедренные правительством программы стимулирования предпринимательства и занятости.

Читайте: Рынок труда в Украине: Безработица составит 26%, заработные платы будут расти медленно

В частности, грантовые программы «еРабота», по которым можно получить от государства финансовую поддержку в виде гранта на начало или развитие бизнеса при обязательном условии создания новых рабочих мест. Так, предприниматели, получившие в прошлом году микрогранты только по одной программе «Власна справа», создадут около 8 тыс. рабочих мест в процессе реализации своих бизнес-проектов.

На рост занятости среди украинцев направлены также программы выплаты компенсации работодателям за трудоустройство внутренне перемещенных лиц — за каждого трудоустроенного из ВПЛ государство в течение двух месяцев платит работодателю компенсацию в размере минимальной зарплаты (по состоянию на 1 января 2023 года — 6700 грн).

Действуют программы компенсации части оплаты труда или ЕСВ за трудоустройство отдельных категорий населения, которым сложно найти работу — молодежи на первое рабочее место, участников боевых действий, лиц с инвалидностью, одиноких родителей, людей предпенсионного возраста.

Напомним