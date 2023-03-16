Инфляция в Польше ускорилась до 26-летнего максимума

Инфляция в Польше ускорилась до 18,4% в феврале в годовом исчислении, что является максимальным значением за последние 26 лет. Об этом пишет Лига со ссылкой на издание Wprost.

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Предыдущий пик инфляции в Польше был зафиксирован в октябре прошлого года — 17,9%.

Причина роста инфляции

Основной причиной ускорения инфляции в феврале считается низкая база сравнения с показателями годичной давности, возникшей из-за действий правительства по сдерживанию инфляции. Потому еще до публикации официальных данных эксперты прогнозировали максимально высокий уровень инфляции в феврале.

Цены на продукты

В прошлом месяце в Польше выросли цены на продукты питания (на 1,8%), отдых и культуру (на 2,3%), алкогольные напитки и табачные изделия (на 2,4%), а также жилье (на 0,5%)). Подешевела одежда и обувь (на 1%).

Экономисты сходятся во мнении, что инфляция после февральского пика начнет снижаться в последующие месяцы. Ожидается, что к сентябрю уровень инфляции снизится до 10%, а к концу года — до 7−8%.

По прогнозам Центробанка Польши, инфляция по итогам 2023 года составит 11,9%, в 2024 — 5,7%, в 2025 — 3,5%.