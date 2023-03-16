Миссия МВФ завершила работу в Варшаве по новой программе с Украиной

Миссия Международного валютного фонда завершила дискуссии с украинскими властями 8−15 марта в Варшаве по новой программе сотрудничества. Об этом сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Обсуждения между сотрудниками МВФ и украинскими властями были продуктивными, и был достигнут очень значительный прогресс в достижении согласия относительно комплекса мер, которые могли бы стать основой программы, поддерживаемой Фондом», — заявил Степанян.

Учитывая этот прогресс, сотрудники МВФ и власти ожидают «завершить обсуждение в ближайшие дни».

Напомним

8 марта миссия Международного валютного фонда начала дискуссии с представителями властей Украины по поводу новой потенциальной программы.

Ранее «Минфин» писал, что 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский встретился главой Международного валютного фонда Кристиной Георгиевой во время ее визита в Киев. Украина рассчитывает на новую программу на $15 млрд.