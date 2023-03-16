Гривна укрепилась к евро 66 копеек. Официальный курс валют

16 марта европейская валюта подешевела на 66 копеек. НБУ установил официальный курс на уровне 38,61 гривны за евро . По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне. Об этом свидетельствуют данные НБУ .

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Валютный рынок

15 марта НБУ установил официальный курс на уровне 39,27 гривны за евро.

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевело на 70 копеек в покупке и продаже.

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