НБУ определил список важных объектов платежной инфраструктуры в Украине

Национальный банк по результатам мониторинга деятельности платежных систем в 2022 году определил список важных объектов платежной инфраструктуры в Украине. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Единственной системно важной платежной системой в Украине, как и в предыдущие годы, стала система электронных платежей Национального банка Украины.

Платежные системы

К категории важных платежных систем отнесены пять платежных систем. А именно:

MasterCard, MasterCard International Incorporated, США;

«Visa», Visa International Service Association, США;

«NovaPay», ООО «НоваПэй», Украина;

«Финансовый мир», ООО «Украинская платежная система», Украина;

«Почтовый перевод», АО «Укрпочта», Украина.

Кроме того, по итогам деятельности в 2022 впервые определены важные участники платежных систем. Так, в список важных участников системно важных и важных платежных систем вошли:

АО КБ «Приватбанк» (СЭП НБУ, «MasterCard», «Visa»);

ООО «ФК «Контрактовый дом» («Финансовый мир»);

ООО «Универсальные платежные решения» («Финансовый мир»).

Также по результатам мониторинга за 2022 год определены три важных оператора услуг платежной инфраструктуры:

ЧАО «Украинский процессинговый центр»,

ООО «Эйси диси процессинг»,

ООО «Тас линк».

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В НБУ отметили, что распределение объектов платежной инфраструктуры по категориям важности осуществляется регулятором согласно международной практике для повышения их надежности и эффективности, а также приведение их деятельности в соответствие с международными стандартами оверсайта.

«Да, к объектам платежной инфраструктуры, отнесенным к категориям важности, Национальный банк устанавливает усиленные требования в части управления и организации деятельности, доступа и участия в платежной системе, системы управления рисками, окончательности расчетов, обеспечения киберустойчивости и управления непрерывностью деятельности», — говорится в сообщении.