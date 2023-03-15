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15 марта 2023, 19:12 Читати українською

НБУ определил список важных объектов платежной инфраструктуры в Украине

Национальный банк по результатам мониторинга деятельности платежных систем в 2022 году определил список важных объектов платежной инфраструктуры в Украине. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк по результатам мониторинга деятельности платежных систем в 2022 году определил список важных объектов платежной инфраструктуры в Украине.
Фото: bank.gov.ua

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Единственной системно важной платежной системой в Украине, как и в предыдущие годы, стала система электронных платежей Национального банка Украины.

Платежные системы

К категории важных платежных систем отнесены пять платежных систем. А именно:

  • MasterCard, MasterCard International Incorporated, США;
  • «Visa», Visa International Service Association, США;
  • «NovaPay», ООО «НоваПэй», Украина;
  • «Финансовый мир», ООО «Украинская платежная система», Украина;
  • «Почтовый перевод», АО «Укрпочта», Украина.

Кроме того, по итогам деятельности в 2022 впервые определены важные участники платежных систем. Так, в список важных участников системно важных и важных платежных систем вошли:

  • АО КБ «Приватбанк» (СЭП НБУ, «MasterCard», «Visa»);
  • ООО «ФК «Контрактовый дом» («Финансовый мир»);
  • ООО «Универсальные платежные решения» («Финансовый мир»).

Также по результатам мониторинга за 2022 год определены три важных оператора услуг платежной инфраструктуры:

  • ЧАО «Украинский процессинговый центр»,
  • ООО «Эйси диси процессинг»,
  • ООО «Тас линк».

Читайте также: НБУ обновил перечень системно важных банков

В НБУ отметили, что распределение объектов платежной инфраструктуры по категориям важности осуществляется регулятором согласно международной практике для повышения их надежности и эффективности, а также приведение их деятельности в соответствие с международными стандартами оверсайта.

«Да, к объектам платежной инфраструктуры, отнесенным к категориям важности, Национальный банк устанавливает усиленные требования в части управления и организации деятельности, доступа и участия в платежной системе, системы управления рисками, окончательности расчетов, обеспечения киберустойчивости и управления непрерывностью деятельности», — говорится в сообщении.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
marinakatunkina
marinakatunkina
16 марта 2023, 4:17
#
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+
0
ressnikov
ressnikov
16 марта 2023, 6:40
#
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