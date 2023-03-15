К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 70 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 15 марта: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
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Открытие 15 марта
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Закрытие 15 марта
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Изменения
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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39,26/39,65
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38,56/38,95
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70/70
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,20−38,65 грн. Евро покупают за 40,50 грн, а продают за 41,20 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,58−38,73, евро — 40,80−41,05 грн.
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Источник: Минфин
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