Курс валют на вечер 15 марта: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 70 копеек в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 15 марта Закрытие 15 марта Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 39,26/39,65 38,56/38,95 70/70

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,20−38,65 грн. Евро покупают за 40,50 грн, а продают за 41,20 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,58−38,73, евро — 40,80−41,05 грн.

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