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15 марта 2023, 18:39 Читати українською

Цены на АЗС: Дизтопливо подешевело почти на 30 копеек

Со вчерашнего дня на автозаправочных станциях в среднем на 29 копеек подешевел литр дизельного горючего — до 48,61 грн/л, тогда как бензины вышли на определенное «плато», фактически держась на вчерашних позициях. Об этом сообщает enkorr.

Со вчерашнего дня на автозаправочных станциях в среднем на 29 копеек подешевел литр дизельного горючего — до 48,61 грн/л, тогда как бензины вышли на определенное «плато», фактически держась на вчерашних позициях.
Фото: rbc.ua

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Где самое дешевое

Отмечается, что больше всего просели цены на дизтопливо в сети Neftek — на 2 грн/л, до 46,99 грн/л. Причем Neftek — единственная сеть АЗС, в которой на 2 грн/л подешевели все виды горючего: А-95 — до 45,49 грн/л, А-95+ — до 47,99 грн/л.

Меньше всего — на 6 коп./л — подешевело ГП в сети «БРСМ-Нефть», до 46,32 грн/л.

Такие сети, как ОККО, WOG, BVS, Prime и другие за день снизили цену на дизель в основном на 1,00−1,01 грн/л, до 45,00−49,99 грн/л. Сети «Авиас», «Укрнефть», Shell, Socar и еще некоторые сохранили цены на дизтопливо на прежнем уровне.

В общем же дешевле всего приобрести дизтопливо можно на АЗС Prime, за 45,00 грн/л (-1 грн/л), дороже всего — за 50,99 грн/л — на заправках Shell и Socar.

Бензины же со вчерашнего дня находятся на паузе: если А-95 за сутки еще сбросил символическую 1 копейку на литре благодаря уменьшению цены тремя сетями АЗС (-0,07−2,00 грн/л), то «пятерка плюс», несмотря на удешевление в двух сетях (-0,14−2,00 грн/л), вышла на средний «ноль».

Приобрести «пятерку» сегодня можно за 43,90−50,00 грн/л, «пятерку плюс» — за 45,38−51,00 грн/л.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
kadaad1988
kadaad1988
15 марта 2023, 21:21
#
А если бы зеленые *** убрали акциз на топливо, то подешевело бы все топливо гривень на двадцать!
+
0
marinakatunkina
marinakatunkina
16 марта 2023, 4:17
#
Обычные девушки хотят секса прямо сейчас, любят сосать и давать в попу. Это круче тиндера, зацени сам------ http://redirect.sk/kiska
+
0
ressnikov
ressnikov
16 марта 2023, 6:40
#
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