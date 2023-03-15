Цены на АЗС: Дизтопливо подешевело почти на 30 копеек

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Где самое дешевое

Отмечается, что больше всего просели цены на дизтопливо в сети Neftek — на 2 грн/л, до 46,99 грн/л. Причем Neftek — единственная сеть АЗС, в которой на 2 грн/л подешевели все виды горючего: А-95 — до 45,49 грн/л, А-95+ — до 47,99 грн/л.

Меньше всего — на 6 коп./л — подешевело ГП в сети «БРСМ-Нефть», до 46,32 грн/л.

Такие сети, как ОККО, WOG, BVS, Prime и другие за день снизили цену на дизель в основном на 1,00−1,01 грн/л, до 45,00−49,99 грн/л. Сети «Авиас», «Укрнефть», Shell, Socar и еще некоторые сохранили цены на дизтопливо на прежнем уровне.

В общем же дешевле всего приобрести дизтопливо можно на АЗС Prime, за 45,00 грн/л (-1 грн/л), дороже всего — за 50,99 грн/л — на заправках Shell и Socar.

Бензины же со вчерашнего дня находятся на паузе: если А-95 за сутки еще сбросил символическую 1 копейку на литре благодаря уменьшению цены тремя сетями АЗС (-0,07−2,00 грн/л), то «пятерка плюс», несмотря на удешевление в двух сетях (-0,14−2,00 грн/л), вышла на средний «ноль».

Приобрести «пятерку» сегодня можно за 43,90−50,00 грн/л, «пятерку плюс» — за 45,38−51,00 грн/л.