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15 марта 2023, 16:26 Читати українською

Индия использует SWIFT для расчетов в долларах с Россией — Reuters

Индийские компании используют глобальную платежную систему SWIFT для расчетов в долларах с Россией, несмотря на то, что многие российские банки заблокированы в системе из-за санкций Запада. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Индийские компании используют глобальную платежную систему SWIFT для расчетов в долларах с Россией, несмотря на то, что многие российские банки заблокированы в системе из-за санкций Запада.
Фото: dumka.biz

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Мероприятие заблокировало доступ к SWIFT нескольким российским банкам, включая Сбербанк и ВТБ, вскоре после того, как Москва вторглась в Украину в феврале прошлого года, что усложнило ведение бизнеса российским компаниям. SWIFT поддерживает финансовые операции по всему миру.

«Мы используем SWIFT для платежей в долларах», — сказал чиновник, который не захотел назвать свое имя, отвечая на вопрос о платежном шлюзе, который используется для российских платежей.

Чиновник не предоставил больше деталей о банках, используемых индийскими трейдерами для осуществления платежей в долларах.

Импорт из России

Согласно данным, обнародованным правительством в среду, импорт Индии из России вырос почти в пять раз в период с апреля 2022 по февраль 2023 года до $41,56 млрд с $8,54 млрд по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

В прошлом месяце агентство Reuters сообщило, что импорт российской нефти в Индию вырос до рекордных 1,4 миллиона баррелей в день (б/д) в январе, что на 9,2% больше, чем в декабре, при этом Москва по-прежнему является самой большой. месячным продавцом нефти в Нью-Дели, за ней следуют Ирак и Саудовская Аравия.

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Индия использует разные валюты для расчетов с Россией после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале прошлого года.

«Платежи проходят в разных валютах, включая доллары, евро, дирхамы», — сказал журналистам генеральный директорат внешней торговли страны Сантош Кумар Саранги.

По данным Reuters, индийские нефтеперерабатывающие заводы оплачивали большую часть своей российской нефти, закупаемой через трейдеров в Дубае, в дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов, а не в долларах США.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
krv77
krv77
15 марта 2023, 23:51
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Автор — целый редактор… А ошибок в заметке только беглым взглядом 4 шт…
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