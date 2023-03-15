Индия использует SWIFT для расчетов в долларах с Россией — Reuters

Индийские компании используют глобальную платежную систему SWIFT для расчетов в долларах с Россией, несмотря на то, что многие российские банки заблокированы в системе из-за санкций Запада. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Мероприятие заблокировало доступ к SWIFT нескольким российским банкам, включая Сбербанк и ВТБ, вскоре после того, как Москва вторглась в Украину в феврале прошлого года, что усложнило ведение бизнеса российским компаниям. SWIFT поддерживает финансовые операции по всему миру.

«Мы используем SWIFT для платежей в долларах», — сказал чиновник, который не захотел назвать свое имя, отвечая на вопрос о платежном шлюзе, который используется для российских платежей.

Чиновник не предоставил больше деталей о банках, используемых индийскими трейдерами для осуществления платежей в долларах.

Импорт из России

Согласно данным, обнародованным правительством в среду, импорт Индии из России вырос почти в пять раз в период с апреля 2022 по февраль 2023 года до $41,56 млрд с $8,54 млрд по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

В прошлом месяце агентство Reuters сообщило, что импорт российской нефти в Индию вырос до рекордных 1,4 миллиона баррелей в день (б/д) в январе, что на 9,2% больше, чем в декабре, при этом Москва по-прежнему является самой большой. месячным продавцом нефти в Нью-Дели, за ней следуют Ирак и Саудовская Аравия.

Читайте также: Индия допустила к торгам на бирже первую компанию из РФ

Индия использует разные валюты для расчетов с Россией после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале прошлого года.

«Платежи проходят в разных валютах, включая доллары, евро, дирхамы», — сказал журналистам генеральный директорат внешней торговли страны Сантош Кумар Саранги.

По данным Reuters, индийские нефтеперерабатывающие заводы оплачивали большую часть своей российской нефти, закупаемой через трейдеров в Дубае, в дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов, а не в долларах США.