Украинская энергетическая биржа продолжает проводить успешные торги по направлению «Необработанная древесина» и всячески пытается сделать их удобными и прозрачными для участников рынка.
Индексы средневзвешенных цен на УЭБ помогают участникам торгов сориентироваться на рынке древесины
Для этого УЭБ ввела дополнительные сервисы, такие как модуль аналитики и индексы средневзвешенных цен на необработанную древесину, что создает бенчмарк и является мировой практикой.
Данные индексы специалисты электронной торговой площадки рассчитывают на основе биржевых соглашений, заключенных в соответствующие периоды, а именно в течение недели и месяца.
Ценовые индексы на необработанную древесину определяются исходя из средневзвешенной цены в соответствии с породой и классом качества сырья.
Индексы цен на древесину рассчитываются по видам ресурса (для промышленного и непромышленного использования) и группам пород.
Такие расчеты позволяют определить корректную рыночную стоимость каждого вида биржевого продукта и тренд на него. Участники рынка, представители контролирующих органов, СМИ и общественности зайдя на сайт УЭБ могут быстро получить, анализировать и использовать необходимые показатели при необходимости.
«Мы постоянно работаем над тем, чтобы сделать рынок древесины открытым и прозрачным, а процесс торгов удобен участникам. Индексы средневзвешенных цен на необработанную древесину характеризуют состояние рынка, отражают спрос и предложение той или иной продукции. Имея эту информацию, участники торгов могут взвесить свой деловой потенциал и осуществить выгодные операции купли-продажи древесины», — отметил заместитель генерального директора ООО «УЭБ» Константин Шевчук.
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