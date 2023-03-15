Индексы средневзвешенных цен на УЭБ помогают участникам торгов сориентироваться на рынке древесины

Украинская энергетическая биржа продолжает проводить успешные торги по направлению «Необработанная древесина» и всячески пытается сделать их удобными и прозрачными для участников рынка.

Для этого УЭБ ввела дополнительные сервисы, такие как модуль аналитики и индексы средневзвешенных цен на необработанную древесину, что создает бенчмарк и является мировой практикой.

Данные индексы специалисты электронной торговой площадки рассчитывают на основе биржевых соглашений, заключенных в соответствующие периоды, а именно в течение недели и месяца.

Ценовые индексы на необработанную древесину определяются исходя из средневзвешенной цены в соответствии с породой и классом качества сырья.

Индексы цен на древесину рассчитываются по видам ресурса (для промышленного и непромышленного использования) и группам пород.

Такие расчеты позволяют определить корректную рыночную стоимость каждого вида биржевого продукта и тренд на него. Участники рынка, представители контролирующих органов, СМИ и общественности зайдя на сайт УЭБ могут быстро получить, анализировать и использовать необходимые показатели при необходимости.