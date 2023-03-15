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15 марта 2023, 17:10 Читати українською

Индексы средневзвешенных цен на УЭБ помогают участникам торгов сориентироваться на рынке древесины

Украинская энергетическая биржа продолжает проводить успешные торги по направлению «Необработанная древесина» и всячески пытается сделать их удобными и прозрачными для участников рынка.

Для этого УЭБ ввела дополнительные сервисы, такие как модуль аналитики и индексы средневзвешенных цен на необработанную древесину, что создает бенчмарк и является мировой практикой.

Данные индексы специалисты электронной торговой площадки рассчитывают на основе биржевых соглашений, заключенных в соответствующие периоды, а именно в течение недели и месяца.

Ценовые индексы на необработанную древесину определяются исходя из средневзвешенной цены в соответствии с породой и классом качества сырья.

Индексы цен на древесину рассчитываются по видам ресурса (для промышленного и непромышленного использования) и группам пород.

Такие расчеты позволяют определить корректную рыночную стоимость каждого вида биржевого продукта и тренд на него. Участники рынка, представители контролирующих органов, СМИ и общественности зайдя на сайт УЭБ могут быстро получить, анализировать и использовать необходимые показатели при необходимости.

«Мы постоянно работаем над тем, чтобы сделать рынок древесины открытым и прозрачным, а процесс торгов удобен участникам. Индексы средневзвешенных цен на необработанную древесину характеризуют состояние рынка, отражают спрос и предложение той или иной продукции. Имея эту информацию, участники торгов могут взвесить свой деловой потенциал и осуществить выгодные операции купли-продажи древесины», — отметил заместитель генерального директора ООО «УЭБ» Константин Шевчук.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
marinakatunkina
marinakatunkina
16 марта 2023, 4:17
#
Обычные девушки хотят секса прямо сейчас, любят сосать и давать в попу. Это круче тиндера, зацени сам------ http://redirect.sk/kiska
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0
ressnikov
ressnikov
16 марта 2023, 6:41
#
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