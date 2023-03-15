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15 марта 2023, 14:22 Читати українською

Samsung инвестирует $230 миллиардов к 2042 году в крупнейшую базу по производству микросхем

Южнокорейский технологический гигант Samsung Electronics планирует инвестировать $230 млрд в течение следующих 20 лет в развитие крупнейшей в мире базы по производству микросхем. Об этом сообщает Reuters.

Южнокорейский технологический гигант Samsung Electronics планирует инвестировать $230 млрд в течение следующих 20 лет в развитие крупнейшей в мире базы по производству микросхем.
Фото: bigmag.ua

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Проект Samsung стоимостью около 300 трлн вон является частью инвестиционного плана частного сектора стоимостью 550 трлн вон, обнародованного южнокорейским правительством в среду.

Стратегия Сеула направлена на расширение налоговых льгот и поддержку для повышения конкурентоспособности высокотехнологичных секторов, включая задействованные в производстве чипов, дисплеев и аккумуляторов.

Эти планы появились в тот момент, когда другие страны принимают меры для поддержки внутренней индустрии микросхем, включая США, которые в прошлом месяце обнародовали детали своего закона о чипах, предлагая миллиарды долларов субсидий для производителей микросхем, инвестирующих в страну.

«Недавно начавшееся с чипов поле экономического сражения расширилось… страны оказывают масштабные субсидии и налоговую поддержку», — сказал президент Южной Кореи Юн Сук Йоль в среду.

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Производственные мощности Samsung

Дополнительные производственные мощности Samsung будут включать пять заводов по производству микросхем и привлечь до 150 производителей материалов, деталей и оборудования, производителей бесфабричных микросхем и организаций, занимающихся исследованиями и разработкой полупроводников вблизи Сеула.

Кроме инвестиций частного сектора, правительство выделит 25 трлн вон или более в течение пяти лет на исследования и разработки стратегических технологий, таких как искусственный интеллект.

Также будет выделено около 360 млрд вон на разработку упаковки для микросхем и около 100 млрд вон на инфраструктуру электроэнергии и водоснабжения в этом году для промышленных комплексов.

Следует отметить, что в январе правительство Южной Кореи предложило повысить ставку налоговых вычетов для инвестиций в чипы и другие стратегические технологии с 8% до 15% для крупных корпораций.

Источник: Минфин
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