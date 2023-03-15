Почти треть украинских беженцев в Польше намерена как можно скорее вернуться в Украину — опрос

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Беженцы из Украины

Почти половина беженцев (45%) планируют остаться в Польше на более длительный период — по крайней мере, на год или несколько лет после окончания войны. В марте 2022 года о таком желании заявляли 31% беженцев.

В свою очередь доля беженцев, желающих остаться в Польше на постоянное проживание, уменьшилась на 1 процентный пункт по сравнению с опросом в марте 2022 года и сейчас составляет 6%.

Около трети (32%) украинских беженцев в Польше намерены как можно скорее вернуться в Украину. Еще 16% не знают о своих планах по возвращению в Украину.