32% украинских беженцев в Польше намерены как можно скорее вернуться в Украину. Еще 16% не знают о своих планах по возвращению в Украину. Об этом свидетельствуют данные опроса «Военные беженцы из Украины. Год в Польше».
Почти треть украинских беженцев в Польше намерена как можно скорее вернуться в Украину — опрос
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Беженцы из Украины
Почти половина беженцев (45%) планируют остаться в Польше на более длительный период — по крайней мере, на год или несколько лет после окончания войны. В марте 2022 года о таком желании заявляли 31% беженцев.
В свою очередь доля беженцев, желающих остаться в Польше на постоянное проживание, уменьшилась на 1 процентный пункт по сравнению с опросом в марте 2022 года и сейчас составляет 6%.
Около трети (32%) украинских беженцев в Польше намерены как можно скорее вернуться в Украину. Еще 16% не знают о своих планах по возвращению в Украину.
«Большая часть беженцев после окончания войны будет ждать еще некоторое время, чтобы окончательно убедиться, что в Украине безопасно и стоит ли возвращаться. Кроме того, большинство беженцев, а именно 84% нашли работу, устроили детей в сады и школы, открыли свой бизнес и получают в Польше образование. Некоторые уже создали семью, некоторым некуда ехать из-за разбомбленных домов. Поэтому перед ними предстанет выбор — возвращаться в Украину или продолжать жизнь в Польше», — прокомментировал результаты исследования директор департамента международной рекрутации Миграционной платформы EWL Марцин Колодзейчик на презентации результатов опроса во Львовском национальном университете имени И.Франко.
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