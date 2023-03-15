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15 марта 2023, 8:37 Читати українською

Рост индексов, негативноій прогноз по банковской системе США и падение нефти: что нужно знать утром

Кратко о главном на международных рынках.

Кратко о главном на международных рынках.

Фондовые индексы США выросли во вторник

S&P 500 прибавил 1,6%, высокотехнологичный Nasdaq — 2,1%, а индекс Dow Jones — 1,1%. Все — из-за стремительного восстановления акций региональных банков США. Чрезвычайные меры со стороны американских регуляторов смогли повысить уверенность инвесторов в том, что последствия краха Silicon Valley Bank и нескольких других банков будут ограничены. В результате индекс банковского сектора США — KBW Bank — вырос вчера на 3,2%. А доходность американских государственных облигаций частично восстановилась.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона растут

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня на 1,1%, японский Nikkei прибавил 0,1%, южнокорейский Kospi подорожал на 1,5%, сингапурский STI увеличился на 1,2%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng прибавили 0,5% и 1,1% соответственно. Инвесторы в Азии тоже обратили внимание на снижение системных рисков для банковского сектора США. Также в Азии внимательно следили за данными по инфляции в Штатах за февраль. Вчерашний отчет об индексе потребительских цен показал, что инфляция в Америке за месяц выросла на 0,4%, а годовой рост составил 6% против 6,4% месяцем ранее, что соответствовало ожиданиям экономистов.

Руководители региональных банков скупают подешевевшие акции своих компаний

По данным Bloomberg, более 100 банковских руководителей в США, в том числе топ-менеджеры PacWest Bancorp, Metropolitan Bank Holding Corp. и CVB Financial Corp., в совокупности потратили не менее $13,9 млн на приобретение акций собственных банков. Большинство транзакций было совершено на этой неделе. Многие сделки уже приносят прибыль, так как акции региональных банков выросли во вторник, компенсировав часть существенного падения в предыдущие дни.

Moody’s: прогноз по банковской системе США снижен до негативного

Представители американского рейтингового агентства отметили, что ухудшение прогноза со «стабильного» на «негативный» связано с банкротствами американских банков, которые побудили регулирующие органы принять план спасения вкладчиков. В Moody’s также отметили, что американские банки со значительными нереализованными убытками по ценным бумагам и незастрахованными вкладчиками по-прежнему имеют риски массового бегства клиентов. А это может негативно сказаться на финансировании, ликвидности, доходах и капитале кредитных организаций, считают в Moody’s.

Нефть упала до трехмесячного минимума

Все — из-за опасений по поводу возможного начала финансового кризиса в США. Во вторник фьючерсы на Brent подешевели на 4,1%, до $77,45 за баррель, а контракты на WTI потеряли 4,6%, до $71,33. Для обоих это были самые низкие цены закрытия с 9 декабря 2022 года, замечает Reuters. Снижение цен на нефть во вторник также предшествовало данным США, которые, как ожидается, покажут, что энергетические компании добавили около 1,2 млн баррелей нефтяных запасов за неделю, закончившуюся 10 марта.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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