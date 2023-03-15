За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 980 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 161520 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 14 марта: ВСУ за сутки уничтожили 980 российских оккупантов
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Потери врага
- личного состава — около 161 520 (+980) человек ликвидировано,
- танков — 3492 (+8) ед.,
- боевых бронированных машин — 6799 (+10) ед.,
- артиллерийских систем — 2528 (+9) ед.,
- РСЗО — 502 (+7) ед.,
- средства ПВО — 262 (+2) ед.,
- самолетов — 304 (+0) ед.,
- вертолетов — 289 (+0) ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2132 (+12),
- крылатые ракеты 907 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5377 (+10) ед.,
- специальная техника — 257 (+1).
Источник: Минфин
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