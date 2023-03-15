Денежные переводы в Украину в прошлом году составили $13 миллиардов (инфографика)

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Системы перевода

В прошлом году деятельность на территории Украины осуществляли 37 систем перевода средств, из которых 28 — созданы резидентами и 9 — нерезидентами (4 — из США, две — из Великобритании, по одной — из Грузии и Канады).

«Так, объем внутригосударственных переводов, осуществленных через системы перевода средств, составил 292,6 млрд грн ($8 500,4 млн в эквиваленте) за май — декабрь 2022 года. Это на 51,1 млрд грн, или на 21%, больше, чем за аналогичный период 2021 года», — отметил регулятор.

В НБУ отметили, что в начале полномасштабного вторжения, в феврале — апреле 2022 года, представление статистической отчетности о деятельности систем перевода средств было приостановлено.

Лидер по сумме переводов

Лидером по сумме переводов в пределах Украины стала система перевода средств «NovaPay» (45% всех внутригосударственных переводов). Средняя сумма одного перевода составила 656 грн.

В Украину с использованием систем перевода средств (созданных как резидентами, так и нерезидентами) было перечислено около 2,15 млрд долл. в эквиваленте — примерно столько же, как и за аналогичный период 2021 года.

Топ-5 стран

Италия (23%);

Израиль (18%);

США (16%);

Германия (7%);

Польша (4%).

Средняя сумма одного такого трансграничного перевода в Украину составила $206.

Лидерами по сумме переводов в Украину стали:

Western Union (США) — 50% всех переводов;

PrivatMoney (АО КБ «ПриватБанк») — 20%;

MoneyGram (США) — 17%.

Всего в 2022 году в Украину со всего мира было перечислено $13 млрд в эквиваленте, включая переводы через официальные каналы — банки, международные системы денежных переводов, почтовые отделения и неофициальные — путем передачи денег из рук в руки.