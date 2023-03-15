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15 марта 2023, 11:08 Читати українською

Второй раунд сокращений: Meta уволит еще 10 тысяч работников

Meta Platforms Inc., владелец Facebook и Instagram, официально сообщила о новом раунде увольнений — компания сократит 10 000 сотрудников через четыре месяца после того, как уволила 11 000 работников. Об этом пишет Reuters.

Meta Platforms Inc., владелец Facebook и Instagram, официально сообщила о новом раунде увольнений — компания сократит 10 000 сотрудников через четыре месяца после того, как уволила 11 000 работников.
Фото: dev.ua

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Второй раунд

Это будет вторая серия массовых увольнений от технологического гиганта, после увольнения 11 000 работников в ноябре 2022 года.

Марк Цукерберг заявил, что сокращения будут «жесткими» и произойдут в рамках «года эффективности». Кроме увольнения 10 000 человек, еще 5 000 открытых вакансий в компании останутся незаполненными.

Читайте: Apple и Meta оставили список 100 лучших работодателей в США

Причина увольнений

Среди факторов, влияющих на Meta, он назвал повышение процентных ставок в США, глобальную геополитическую нестабильность и усиление регулирования.

Массовые увольнения являются частью реструктуризации Meta, которая предполагает оптимизацию организационной структуры компании, отмену менее приоритетных проектов и снижение уровня найма.

Напомним

Ноябрьские сокращения стали неожиданностью, но работники Meta с нетерпением ждали еще одного раунда увольнений. Цукерберг назвал 2023 год для Meta «годом эффективности», и компания сообщила об этом сотрудникам.

Читайте: На этой неделе Meta уволит еще несколько тысяч сотрудников — Bloomberg

Работники калифорнийской компании Menlo Park рассказали о повышенной тревожности и низком моральном духе среди коллег в последнее время. Некоторые сотрудники выразили обеспокоенность тем, получат ли они свои бонусы, которые должны быть распределены в этом месяце, если они заранее потеряют работу.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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