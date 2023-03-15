Индексация пенсий 2023 года: Как увеличился средний размер выплат

В Украине 1 марта 2023 года была проведена индексация пенсий, в рамках которой повысили размеры минимальных выплат отдельным категориям пенсионеров. Размеры увеличения пенсии могли быть не менее 100 и не более 1,5 тыс. грн. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного Фонда.

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Сколько перечислили пенсии

По информации госструктуры, с 1 марта было перечислено 10,5 млн пенсий, а средний размер пенсионных выплат стал больше на 579 грн.

По оперативным данным, средний размер пенсии на 1 марта составил 5219,69 грн. Если сравнивать с 1 января, то средний размер пенсий вырос на 12,9% (на 597 грн).

Индексация пенсий

Как сообщают в Пенсионном фонде, на коэффициент увеличения зарплаты для расчета пенсий в размере 1,197 проиндексированы пенсии, назначенные в соответствии с законами Украины:

пенсии из солидарной системы — 9 млн пенсионеров, средний размер повышения — 587,41 грн;

пенсии пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы — 0,1 млн пенсионеров, средний размер повышения — 998,54 грн;

пенсии военнослужащих — 0,5 млн пенсионеров, средний размер повышения — 1073,56 грн.

Для 0,9 млн пенсий, назначенных с 1 января 2020 года по 3 декабря 2022 года и не повышенных с 1 марта 2023 года, установлена ежемесячная доплата в размере 100 грн.

Повышение минимальных размеров пенсий

Как сообщают в Пенсионном фонде, с 1 марта были увеличены размеры минимальных пенсий для:

1,7 млн пенсионеров, достигших возраста 65 лет, не работают, получают пенсию из солидарной системы и имеют полный страховой стаж не менее 30 лет у женщин и не менее 35 лет у мужчин — до 3120 грн; средний размер повышения — 385,48 грн;

0,1 млн пенсионеров, получающих пенсию по инвалидности (военнослужащие или пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы) — на коэффициент увеличения 1,197.

Также были перечислены размеры минимальных пенсионных выплат для: