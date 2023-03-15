Индексация пенсий 2023 года: Как увеличился средний размер выплат

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

15 марта 2023, 10:13 Читати українською

Индексация пенсий 2023 года: Как увеличился средний размер выплат

В Украине 1 марта 2023 года была проведена индексация пенсий, в рамках которой повысили размеры минимальных выплат отдельным категориям пенсионеров. Размеры увеличения пенсии могли быть не менее 100 и не более 1,5 тыс. грн. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного Фонда.

В Украине 1 марта 2023 года была проведена индексация пенсий, в рамках которой повысили размеры минимальных выплат отдельным категориям пенсионеров.
Фото: biz.nv.ua

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Сколько перечислили пенсии

По информации госструктуры, с 1 марта было перечислено 10,5 млн пенсий, а средний размер пенсионных выплат стал больше на 579 грн.

По оперативным данным, средний размер пенсии на 1 марта составил 5219,69 грн. Если сравнивать с 1 января, то средний размер пенсий вырос на 12,9% (на 597 грн).

Индексация пенсий

Как сообщают в Пенсионном фонде, на коэффициент увеличения зарплаты для расчета пенсий в размере 1,197 проиндексированы пенсии, назначенные в соответствии с законами Украины:

  • пенсии из солидарной системы — 9 млн пенсионеров, средний размер повышения — 587,41 грн;
  • пенсии пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы — 0,1 млн пенсионеров, средний размер повышения — 998,54 грн;
  • пенсии военнослужащих — 0,5 млн пенсионеров, средний размер повышения — 1073,56 грн.

Для 0,9 млн пенсий, назначенных с 1 января 2020 года по 3 декабря 2022 года и не повышенных с 1 марта 2023 года, установлена ежемесячная доплата в размере 100 грн.

Повышение минимальных размеров пенсий

Как сообщают в Пенсионном фонде, с 1 марта были увеличены размеры минимальных пенсий для:

  • 1,7 млн пенсионеров, достигших возраста 65 лет, не работают, получают пенсию из солидарной системы и имеют полный страховой стаж не менее 30 лет у женщин и не менее 35 лет у мужчин — до 3120 грн; средний размер повышения — 385,48 грн;
  • 0,1 млн пенсионеров, получающих пенсию по инвалидности (военнослужащие или пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы) — на коэффициент увеличения 1,197.

Также были перечислены размеры минимальных пенсионных выплат для:

  • 0,5 млн пенсионеров, которым исполнилось 80 лет и более, получающих пенсию из солидарной системы и имеющих страховой стаж не менее 20 лет у женщин и не менее 25 лет у мужчин, — до 3120 грн;
  • 0,3 млн пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет, получающих пенсию из солидарной системы и имеющих страховой стаж не менее 30 лет у женщин и не менее 35 лет у мужчин — до 3000 грн;
  • 2,1 млн пенсионеров в возрасте до 70 лет, имеющих страховой стаж не менее 30 лет у женщин и не менее 35 лет у мужчин, и лицам с инвалидностью I группы, получающим пенсии из солидарной системы, — до 2760,00 грн;
  • 0,3 млн других категорий неработающих пенсионеров — до 2520,00 грн.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
hisiheb945
hisiheb945
15 марта 2023, 10:53
#
Знову привілеї за ознакою статі? Конституція для того щоб ноги витирати об неї?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Qwerty1999 и 23 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами