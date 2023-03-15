Кабмин продлил льготное кредитование аграриев и отменил ссуды под 0%

Продлено предоставление государственной финансовой поддержки бизнеса, в частности, сельскохозяйственным товаропроизводителям, получившим кредиты в рамках проведения посевной кампании в 2022 году.

Продлен срок, в течение которого сельхозпроизводители смогут получить финансовую поддержку посевной кампании, в том числе путем пролонгации выданных в прошлом году кредитов при погашении представителями крупного и среднего агробизнеса до 25% его суммы.