Кабмин внес изменения в государственные программы «Доступные кредиты 5−7−9%» и «Доступный финансовый лизинг 5−7−9%» с целью их оптимизации в условиях военного положения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Кабмин продлил льготное кредитование аграриев и отменил ссуды под 0%
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Что нового
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Продлено предоставление государственной финансовой поддержки бизнеса, в частности, сельскохозяйственным товаропроизводителям, получившим кредиты в рамках проведения посевной кампании в 2022 году.
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Продлен срок, в течение которого сельхозпроизводители смогут получить финансовую поддержку посевной кампании, в том числе путем пролонгации выданных в прошлом году кредитов при погашении представителями крупного и среднего агробизнеса до 25% его суммы.
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Продлена возможность предоставления государственных гарантий для обеспечения частичного исполнения долговых обязательств по таким кредитам.
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Кроме того, в рамках государственной программы «Доступные кредиты 5−7−9%» предусмотрено:
- установление по кредитам на инвестиционные цели компенсационной ставки для средних и крупных предприятий 9% годовых с возможностью уменьшения при создании новых рабочих мест до 7% годовых;
- установление по кредитам на инвестиционные цели компенсационной ставки для микро и малых предприятий на уровне 7% годовых с возможностью уменьшения для инвестиционных кредитов до 5%;
- установление компенсационной ставки 9% годовых для кредитов на пополнение оборотного капитала всем предприятиям;
В рамках государственной программы «Доступный финансовый лизинг 5−7−9%» предусмотрено:
- установление компенсационного вознаграждения для средних и крупных предприятий 11% годовых с возможностью уменьшения при создании новых рабочих мест до 9% годовых;
- установление компенсационного вознаграждения для микро и малых предприятий 9% годовых с возможностью уменьшения при создании новых рабочих мест до 7% годовых.
Кроме того, постановлением также предусмотрено:
- отмена компенсационных ставок по кредитам и компенсационного вознаграждения за лизингом на уровне 0% годовых;
- исключение финансирования с целью предотвращения и преодоления последствий пандемий COVID-19, включая рефинансирование таких кредитов.
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