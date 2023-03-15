Инфляция в США замедлилась до минимума с сентября 2021 года

Потребительские цены в США (индекс CPI) по итогам февраля выросли в годовом исчислении на 6%, сообщило Министерство труда США. Это наименьший рост в годовом исчислении с сентября 2021 года.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости Снижение инфляции Базовая инфляция, которая не учитывает цены на продукты питания и энергоносители (индекс Core CPI), по итогам февраля составила 5,5%. По сравнению с уровнем января индекс CPI вырос на 0,4%, что совпало с ожиданиями рынка. Базовая инфляция в феврале выросла на 0,5%, выше прогнозов.

Опрошенные Reuters экономисты ожидали, что по сравнению со значениями января 2023 года ИПЦ вырастет на 0,4%, а по сравнению с уровнем февраля 2022 года — на 6%. Базовая инфляция, которая не учитывает цены на продукты питания, прогнозировалась на уровне 0,4% в месячном выражении и на уровне 5,5% в годовом выражении. Читайте: Инфляция в США обновила минимум больше чем за год

Годовой индекс потребительских цен в США достиг многолетнего максимума в 9,1% в июне 2022 года, что стало самым большим ростом с ноября 1981 года. Месячная инфляция растет в два раза быстрее, чем, по мнению экономистов, необходимо, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю ФРС в 2%.

Напомним Рекордная инфляция заставила ФРС ужесточать денежно-кредитную политику. С марта прошлого года регулятор повысил учетную ставку на 450 б.п. — с почти нулевого уровня до диапазона 4,5−4,75%. В январе текущего года рост цен замедлился до 6,4% год к году.

Заседание ФРС