Инфляция в США замедлилась до минимума с сентября 2021 года

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

15 марта 2023, 8:37 Читати українською

Инфляция в США замедлилась до минимума с сентября 2021 года

Потребительские цены в США (индекс CPI) по итогам февраля выросли в годовом исчислении на 6%, сообщило Министерство труда США. Это наименьший рост в годовом исчислении с сентября 2021 года.

Потребительские цены в США (индекс CPI) по итогам февраля выросли в годовом исчислении на 6%, сообщило Министерство труда США.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Снижение инфляции

Базовая инфляция, которая не учитывает цены на продукты питания и энергоносители (индекс Core CPI), по итогам февраля составила 5,5%. По сравнению с уровнем января индекс CPI вырос на 0,4%, что совпало с ожиданиями рынка. Базовая инфляция в феврале выросла на 0,5%, выше прогнозов.

Опрошенные Reuters экономисты ожидали, что по сравнению со значениями января 2023 года ИПЦ вырастет на 0,4%, а по сравнению с уровнем февраля 2022 года — на 6%. Базовая инфляция, которая не учитывает цены на продукты питания, прогнозировалась на уровне 0,4% в месячном выражении и на уровне 5,5% в годовом выражении.

Годовой индекс потребительских цен в США достиг многолетнего максимума в 9,1% в июне 2022 года, что стало самым большим ростом с ноября 1981 года. Месячная инфляция растет в два раза быстрее, чем, по мнению экономистов, необходимо, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю ФРС в 2%.

Напомним

Рекордная инфляция заставила ФРС ужесточать денежно-кредитную политику. С марта прошлого года регулятор повысил учетную ставку на 450 б.п. — с почти нулевого уровня до диапазона 4,5−4,75%. В январе текущего года рост цен замедлился до 6,4% год к году.

Заседание ФРС

Очередное двухдневное заседание ФРС США состоится на следующей неделе, 21−22 марта. На прошлой неделе председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что регулятору, вероятно, придется повысить ставки больше, чем ожидалось. Финансовые рынки ожидают повышения ставок на 25 б.п. на следующем заседании.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами