Биткоин штурмует отметку в $26 тысяч

Во вторник, 14 марта, биткоин подскочил к уровням в $26 тысяч, которые в последнее время были прошлым летом. Об этом сообщает CNBC.

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По данным Coin Metrics, сегодня цена биткоина выросла более чем на 7% — до $26 110, Ethereum — на 3,7%, до $1 747.

«Биткоин вырос примерно на 28,5% с пятницы, когда регуляторы закрыли банк SVB, и на 59% в 2023 году. Ethereum подорожал на 20% с пятницы и на 45% с начала года», — говорится в сообщении.

По состоянию на 19:00 по киевскому времени курс биткоина опустился до $25 895.

Прыжок совпал с последним показателем индекса потребительских цен, показавшим рост на 0,4% в феврале по сравнению с январем, что соответствует консенсус-оценке экономистов, опрошенных Dow Jones.

Так называемый базовый индекс потребительских цен, не учитывающий нестабильные цены на продовольствие и энергоносители, показал ежемесячный рост несколько выше ожиданий экономистов и годовое изменение в соответствии с ожиданиями.

Цены на криптовалюту резко возобновились с конца прошлой недели, когда настроения рынка изменились на 180 градусов после того, как регуляторы США поддержали вкладчиков Silicon Valley Bank и Signature Bank. Это заставило некоторых инвесторов предположить, что ФРС будет менее агрессивно повышать процентные ставки.

Напомним

Ранее «Минфин» писал о том, что сложность майнинга биткоина обновила исторический максимум.