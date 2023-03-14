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14 марта 2023, 19:05 Читати українською

Биткоин штурмует отметку в $26 тысяч

Во вторник, 14 марта, биткоин подскочил к уровням в $26 тысяч, которые в последнее время были прошлым летом. Об этом сообщает CNBC.

Во вторник, 14 марта, биткоин подскочил к уровням в $26 тысяч, которые в последнее время были прошлым летом.
Фото: pixabay.com

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По данным Coin Metrics, сегодня цена биткоина выросла более чем на 7% — до $26 110, Ethereum — на 3,7%, до $1 747.

«Биткоин вырос примерно на 28,5% с пятницы, когда регуляторы закрыли банк SVB, и на 59% в 2023 году. Ethereum подорожал на 20% с пятницы и на 45% с начала года», — говорится в сообщении.

По состоянию на 19:00 по киевскому времени курс биткоина опустился до $25 895.

Купить биткоин и другие валюты можно здесь

Прыжок совпал с последним показателем индекса потребительских цен, показавшим рост на 0,4% в феврале по сравнению с январем, что соответствует консенсус-оценке экономистов, опрошенных Dow Jones.

Так называемый базовый индекс потребительских цен, не учитывающий нестабильные цены на продовольствие и энергоносители, показал ежемесячный рост несколько выше ожиданий экономистов и годовое изменение в соответствии с ожиданиями.

Цены на криптовалюту резко возобновились с конца прошлой недели, когда настроения рынка изменились на 180 градусов после того, как регуляторы США поддержали вкладчиков Silicon Valley Bank и Signature Bank. Это заставило некоторых инвесторов предположить, что ФРС будет менее агрессивно повышать процентные ставки.

Напомним

Ранее «Минфин» писал о том, что сложность майнинга биткоина обновила исторический максимум.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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+30
Archebald
Archebald
14 марта 2023, 21:26
#
Свічка, перш ніж згаснути, спалахує.

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0
Dark Side
Dark Side
14 марта 2023, 23:34
#
Вау. Яке точне порівняння!
+
0
Strangers
Strangers
15 марта 2023, 1:51
#
Ужэ падает
Очень большая волатильнлсть у битка
Кто покупает по 25 потом продает по 20 ть)
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